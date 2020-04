Flickenteppich in der Metropolregion

Rhein-Neckar.Das öffentliche Leben läuft ab Montag langsam wieder an. Bei den Lockerungen gibt es jedoch Unterschiede in den einzelnen Bundesländern. Ein Überblick.

Baden-Württemberg

Geschäfte: Einzelhandelsbetriebe mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen ab Montag aufmachen. Dabei müssen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Unabhängig von der Fläche dürfen auch Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen am Montag loslegen. Cafés und Eisdielen können wie Gastrobetriebe nur außer Haus verkaufen. Für die geschlossenen Gaststätten, Hotels und Pensionen ist kein Ende der Zwangspause in Sicht. Friseure dürfen voraussichtlich vom 4. Mai an öffnen.

Freizeit: Veranstaltungen sind grundsätzlich bis 3. Mai untersagt. Das Verbot für Großveranstaltungen gilt bis mindestens 31. August. Büchereien können ab sofort unter Auflagen wieder aufmachen.

Bildung: In allen Bundesländern gehen ab 4. Mai jene Schüler der allgemeinbildenden Schulen wieder in den Unterricht, bei denen in diesem und kommenden Jahr Abschlussprüfungen anstehen – auch Abschlussklassen von Berufsschulen. Kitas bleiben auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Notbetreuung in Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen wird ausgeweitet. Weitere Berufsgruppen neben beispielsweise Polizisten sollen Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder geltend machen können. Der Universitätsbetrieb wird an diesem Montag digital wieder aufgenommen. Veranstaltungen, die eine Anwesenheit der Studierenden erfordern, werden nur wenn zwingend notwendig und unter Schutzvorkehrungen stattfinden.

Religionsausübung: Es gibt noch keine konkreten Aussagen dazu, wann Gläubige jedweder Religionsgemeinschaft wieder gemeinsam ihren Glauben ausüben können.

Mundschutz: Das Tragen einer Schutzmaske wird im Südwesten nicht zur Pflicht, aber empfohlen – insbesondere im Nahverkehr und beim Einkaufen.

Rheinland-Pfalz

Geschäfte: Zugelassen ist ab Montag der Einzelhandel auf Verkaufsflächen bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern. Größeren Geschäften ist es erlaubt, einen Teil ihrer Fläche abzutrennen. Unabhängig von ihrer Größe dürfen Fahrradgeschäfte, Autohändler sowie Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen und Archive öffnen. Zulässig ist ab Montag auch der Straßenverkauf von Eis. Händler auf Wochenmärkten dürfen ihr Sortiment erweitern.

Freizeit: Die Außenanlagen von Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten dürfen wieder geöffnet werden. Sportliche Betätigung allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands im Freien ist auch auf Sportanlagen wieder zulässig. Dies gilt jedoch nur, soweit die gebotenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und der Träger einer Öffnung der Sportstätte ausdrücklich zustimmt. Die Lockerungen betreffen Sportarten im Freien wie beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis. Allgemeine Erleichterungen gelten für Profiathleten. Bildung: Rheinland-Pfalz öffnet Schulen phasenweise. In der Phase 1 zum 27. April starten nach Angaben des Kultusministeriums rund 35 000 Jugendliche. In der Öffnungsphase 2 ab 4. Mai folgen rund 130 000 Schüler, darunter vierte Grundschulklassen, Realschulen Plus, Integrierte Gesamtschulen und Gymnasien.

Religionsausübung: Gottesdienste sollen unter strengen Auflagen möglichst ab Mai zugelassen werden.

Mundschutz: Die Landesregierung empfiehlt wie im Südwesten das Tragen, es gibt aber keine Pflicht.

Hessen

Geschäfte: Auch Läden, die größer als 800 Quadratmeter sind, dürfen unter der Bedingung öffnen, dass sie ihre Verkaufsfläche reduzieren. Für Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler gilt die Größenbeschränkung nicht. Auch Geschäfte in Einkaufszentren dürfen wieder öffnen, wenn ihre Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter ist. Gaststätten bleiben geschlossen, ausgenommen ist der Außer-Haus-Verkauf. Eisdielen dürfen künftig sowohl Ware ausliefern als auch an der Theke – bei Einhaltung der Abstandsregeln – verkaufen, jedoch nur im Außer-Haus-Verkauf. Damit das Abstandsgebot eingehalten werden kann, darf im Umkreis von 50 Metern kein Eis verzehrt werden. Das Speiseeis soll zudem in „nicht essbaren Behältnissen“ verkauft werden. Lieferungen in Park- und Grünanlagen und an öffentlichen Plätzen sind verboten.

Freizeit: Wieder erlaubt sind Autokinos, Bibliotheken und Archive. Zudem dürfen Spitzen- und Profisportler sowie Schüler zur Vorbereitung aufs Sportabi wieder ins Training. Bildung: Schüler in Hessen müssen während der Krise nicht um ihre Versetzung bangen. Das hatte das Kultusministerium mitgeteilt. Wenn schon vor den Schulschließung die Versetzung gefährdet war, soll das Gespräch gesucht werden, um auf die freiwillige Wiederholung hinzuweisen. Religionsausübung: Das „kirchliche Leben kann auch in der näheren Zukunft nicht wie gewohnt stattfinden“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier. Man sei auf der Suche nach Lösungen.

Mundschutz: Kontaktbeschränkungen bleiben bis zum 3. Mai bestehen. Das bedeutet, dass Menschen grundsätzlich nur allein oder zu zweit aus dem Haus dürfen. Auch in Hessen gibt es keine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und Einzelhandel. Es bleibt bei der Empfehlung – außer in Hanau. Hier sind Menschen verpflichtet, in Geschäften und Fahrzeugen des ÖPNV Mundschutz zu tragen. (mit dpa)

