Fließende Grenzen

Politiker brauchen den Sachverstand ihrer Beamten – und die kommen nicht immer ohne die Expertise von externen Beratern aus. Das leuchtet ein, deshalb klingt es populistisch, wenn der Steuerzahlerbund pauschal behauptet, die Ministerien würden das Wissen ihrer Mitarbeiter zu wenig nutzen und lieber auf Berater setzen. Der Linken-Politiker Matthias Höhn behauptet sogar, die Berater kassierten viel Geld, würden aber nicht liefern.

Das ist natürlich völlig übertrieben. Dennoch fällt auf, dass bei den meisten Projekten, die besonders in der Kritik stehen, auch externe Berater mit im Spiel waren. Das gilt zum Beispiel für das Planungsdesaster beim Berliner Flughafen BER, der inzwischen zum Symbol des vermeintlichen Niedergangs der deutschen Ingenieurskunst geworden ist. Aber auch bei der Lkw- und (jetzt kassierten) Pkw-Maut wurde viel beraten – und viel Geld in den Sand gesetzt.

Es wäre allerdings viel zu einfach, nun die Berater zu den Sündenböcken zu machen. Denn auch Beamte waren stets mit von der Partie. Und natürlich stellt sich die Frage: Ist es nicht egal, wer an den Projekten beteiligt ist, wenn die Politiker gar nicht zuhören? So war es jedenfalls bei der Pkw-Maut, die die CSU-Minister unbedingt einführen wollten, obwohl Experten von Anfang an warnten, dass diese gegen EU-Recht verstoßen würde.

Nicht die Berater sind also grundsätzlich das Problem, es ist das Zusammenspiel der Akteure, erst recht, wenn es auch noch menschelt. Ein Paradebeispiel dafür sind die Abläufe im Verteidigungsministerium. Dort misstraute Ursula von der Leyen ihren Beamten und rekrutierte mit Katrin Suder eine Mc-Kinsey-Frau als Staatssekretärin. Dass diese bei der Vergabe von Beraterverträgen auch an alte Bekannte dachte – von denen einer enge Verbindungen zu einem General hatte –, beweist, wie fließend die Grenzen zwischen Berufsinteressen und Klüngelwirtschaft sein können. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss wird da wohl noch einiges ans Tageslicht bringen.

