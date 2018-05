Flüchtling aus Togo ist auf dem Weg nach Italien

Anzeige

Der Mann war Anfang Mai im Rahmen eines Großeinsatzes der Polizei in der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen gefasst und in Abschiebehaft genommen worden. Die Polizei hatte ihn bereits davor für seine Abschiebung festnehmen wollen. Dies war zunächst aber am Widerstand anderer Migranten gescheitert. Der Mann soll nach Italien zurück, weil er nach seiner Flucht aus der Heimat dort zuerst in Europa registriert worden war.