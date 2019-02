Flüchtlinge, Ausländer, Integration weiterhin wichtigstes Problem

Mannheim.Aus Sicht der Befragten ist weiterhin das Thema Flüchtlinge, Ausländer, Integration das wichtigste Problem, das wir derzeit in Deutschland haben. Bei der ohne Antwortvorgaben gestellten Frage mit bis zu zwei Angaben nennen in dieser Woche 30% der Wahlberechtigen dieses Thema. Mit wesentlich mehr Nennungen als zuletzt folgt der Bereich Rente und die Alterssicherung (22%) auf dem zweiten Rang. Weitere relevante Probleme sind für die Befragten: Umwelt, Klima und Energiewende (14%), soziale Gerechtigkeit und soziales Gefälle (14%), Fahrverbote/Diesel (7%), Gesundheit und Pflege (7%) sowie Themen, die unter dem Stichwort Politikverdruss zusammengefasst werden können (7%). 6% nennen den Themenbereich Bildung und Schule, für 5% ist Terror/Krieg und Frieden das wichtigste Problem in Deutschland und ebenfalls für 5% Rechtsextremismus.

Eigene finanzielle Absicherung im Alter

Im Alter finanziell sehr gut oder gut abgesichert fühlen sich nach eigenen Angaben 58% der Befragten (August-II 2018: 52%), 40% sehen sich dagegen weniger gut oder überhaupt nicht abgesichert (August-II 2018: 46%), darunter eine Mehrheit bei den Anhängern der AfD (66%) und überdurchschnittlich viele Anhänger der Linken (48%) (weiß nicht: 2%; August-II 2018: 2%). Von den Befragten unter 60 Jahren sprechen allerdings weniger als die Hälfte (47%) von einer (sehr) guten Absicherung im Alter (unter 35-Jährige: 44%; 35- bis 59-Jährige: 48%), bei den ab 60-Jährigen sehen sich dagegen 77% fürs Alter finanziell (sehr) gut aufgestellt. Unterschiede gibt es in dieser Frage auch zwischen Männern und Frauen (gut oder sehr gut abgesichert: Männer 65%; Frauen: 51%).

Vorschlag einer Grundrente

Die sogenannte Grundrente, wie sie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgeschlagen hat, trifft bei 61% der Wahlberechtigten auf ein positives Echo, 34% lehnen diese ab (weiß nicht: 5%). Mehrheiten in den Anhängerschaften von SPD (74%), Grünen (72%), Linke (70%) und AfD (59%) beurteilen die Aufstockung für Geringverdiener um maximal 447 Euro ohne Bedürftigkeitsprüfung und finanziert aus Steuermitteln positiv. Bei den Unionsanhängern gibt es kein eindeutiges Urteil (dafür: 46%; dagegen: 49%) und die Mehrheit der FDP-Anhänger (58%) kann diesem Vorschlag nichts abgewinnen.

Parteikompetenz zur Sicherung der Renten

In der Frage, welche Partei am besten für die Sicherung der Renten sorgen kann, liegen CDU/CSU und SPD ähnlich wie im August des letzten Jahres nah beieinander: Aktuell schreiben 25% der Union mehr Kompetenz zu (August-II 2018: 21%), 24% der SPD (August-II 2018: 23%) und 5% der Linken (August-II 2018: 4%). 18% trauen keiner Partei zu, für die Sicherung der Renten zu sorgen (August-II 2018: 26%) und ebenfalls 18% geben kein Urteil ab (August-II 2018: 19%).

Diesel-Fahrverbote

Vor dem Hintergrund der Diskussion um die Luftverschmutzung in deutschen Städten und um die Höhe der Grenzwerte plädiert – wenn die geltenden Grenzwerte überschritten werden – aktuell weniger als ein Viertel der Deutschen (24%) für ein Fahrverbot für Diesel-PKW, die nicht die neueste Abgas-Norm erfüllen, 71% sprechen sich gegen ein solches Diesel-Fahrverbot aus (weiß nicht: 5%). Unterschiedlich große Mehrheiten in den Anhängerschaften von CDU/CSU (81%), SPD (66%), AfD (83%), FDP (89%) und Linke (58%) lehnen ein Fahrverbot ab. Bei den Grünen-Anhängern sind 50% gegen ein Fahrverbot und 44% für ein solches.

Ausgaben für die Bundeswehr

44% und damit etwas weniger Befragte als im Mai letzten Jahres (49%) sind für eine zukünftige Erhöhung des Etats für Bundeswehr und Verteidigung, 19% sind für Kürzungen in diesem Bereich (Mai 2018: 18%) und 31% finden, es sollte hier keine großen Veränderungen des Etats geben (Mai 2018: 31%) (weiß nicht: 6%; Mai 2018: 2%).

Politik von Wladimir Putin und Donald Trump

Die Politik des russischen Präsidenten beunruhigt mehr als die Hälfte der Deutschen (56%; März 2018: 53%): 17% der Befragten haben deshalb sehr große (März: 2018: 16%) und 39% große Sorgen (März 2018: 37%), 42% (März 2018: 44%) haben wegen Wladimir Putins Politik nicht so große (30%; März 2018: 30%) oder überhaupt keine (12%; März 2018: 14%) Bedenken.

Deutlich mehr Kopfzerbrechen bereitet den Deutschen allerdings die Politik des amerikanischen Präsidenten: So machen sich wegen der Politik Donald Trumps 82% der Deutschen (März 2018: 82%) große (43%; März: 40%) oder sehr große (39%; März 2018: 42%) Sorgen. Wie im März des vergangenen Jahres haben lediglich 17% deshalb nicht so große (10%; März 2018: 11%) oder überhaupt keine (7%; März 2018: 6%) Befürchtungen.

Donald Trump: Mauerbau

Der in der Rede zur Lage der Nation von Donald Trump erneut angekündigte Mauerbau an der Grenze zwischen den USA und Mexiko stößt bei den Deutschen auf breite Ablehnung: 89% finden einen solchen Mauerbau nicht gut, 8% befürworten diesen (weiß nicht: 3%). Lediglich bei den Anhängern der AfD wird er von einer Mehrheit der Befragten (54%) für gut befunden.

USA verlässlicher Partner für die Sicherheit Europas?

Die USA unter Präsident Donald Trump erscheinen dann auch nur 11% (Juli 2018: 9%) der Befragten als verlässlicher Partner für die Sicherheit Europas. 86% (Juli 2018: 89%) sehen in den Vereinigten Staaten aktuell keinen verlässlichen Partner (weiß nicht: 3%; Juli 2018: 2%).

Ausstieg aus dem INF-Vertrag: Gefahr für die Sicherheit in Europa?

Nach der Aufkündigung des INF-Vertrages – 1987 geschlossen zwischen den USA und der Sowjetunion zur Abrüstung landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen – sowohl von den USA als auch Russland, sehen 52% der Deutschen die Sicherheit Europas als sehr stark (11%) oder stark gefährdet (42%) an. 44% sprechen in diesem Zusammenhang von einer nicht so starken (37%) oder keiner (6%) Bedrohung für Europa (weiß nicht: 4%).

Ausstieg aus dem INF-Vertrag: Atomares Wettrüsten?

Ob es durch den Ausstieg aus dem INF-Vertrag zu einem atomaren Wettrüsten kommen wird, darüber gibt es kein eindeutiges Urteil: 46% der Deutschen sind der Meinung, es wird zu einem Aufrüsten sowohl von Seiten der USA als auch Russlands kommen, ebenso viele Befragte bezweifeln dies (weiß nicht: 8%).

Wirtschaftliche Lage

Im Politbarometer-Wirtschaftsteil ist der Grundtenor zwar weiter überwiegend positiv. Allerdings gibt es bei den Konjunkturaussichten so viele Pessimisten wie seit Dezember 2012 nicht mehr.

Ähnlich positiv wie Anfang des Jahres beurteilen die Befragten die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland: Nach jeweils 61% im Dezember und Januar sind jetzt 64% der Meinung, die ökonomische Lage sei gut, 29% halten sie für teils gut, teils schlecht (Dezember: 35%; Januar-I: 34%), 7% stufen sie als schlecht ein (Dezember: 4%; Januar-I: 4%).

Weiterhin erwartet eine klare Mehrheit von jetzt 52% (Dezember: 52%; Januar-I: 53%), dass sich wirtschaftlich demnächst „nicht viel ändern“ wird, 12% (Dezember: 17%; Januar-I: 16%) rechnen mit einem Plus für die deutsche Wirtschaft, allerdings befürchten inzwischen 34% (Dezember: 28%; Januar-I: 29%) eine negative Entwicklung.

Aktuell sprechen 66% der Befragten von einer privat guten ökonomischen Lage (Dezember: 65%; Januar-I: 63%), 28% beschreiben diese mit teils gut, teils schlecht (Dezember: 29%; Januar-I: 30%) und 6% mit „schlecht“ (Dezember: 6%; Januar-I: 7%).

17% der Bürger erwarten, dass es ihnen in einem Jahr ökonomisch besser gehen wird als heute (Dezember: 16%; Januar-I: 16%), 70% rechnen mit gleichblei-benden Verhältnissen (Dezember: 71%; Januar-I: 73%), 12% befürchten eine Verschlechterung ihrer persönlichen finanziellen Situation (Dezember: 12%; Januar-I: 9%).

Parteikompetenzen: Wirtschaft und Sozialpolitik

39% halten die CDU/CSU für die Partei mit der meisten Kompetenz in Wirtschaftsfragen (Dezember: 41%; Januar-I: 41%), nur 9% glauben, dass die SPD im Bereich Wirtschaft den meisten Sachverstand hat (Dezember: 9%; Januar-I: 9%), für 6% hat diesen die FDP (Dezember: 5%; Januar-I: 7%). Dass keine Partei die wirtschaftlichen Probleme lösen kann, denken 23% (Dezember: 20%; Januar-I: 18%), 15% machen keine Angabe (Dezember: 17%; Januar-I: 17%).

In der Sozialpolitik setzen 26% auf die SPD (Oktober: 22%; Dezember: 26%); für 22% liegt die Union in diesem Bereich vorn (Oktober: 22%; Dezember: 21%), 12% vertrauen hier am ehesten der Linken (Oktober: 14%; Dezember: 12%) und ebenfalls 12% den Grünen (Oktober: 15%; Dezember: 13%). 9% trauen keiner Partei zu, eine Sozialpolitik in ihrem Sinne zu machen (Oktober: 6%; Dezember: 7%), 12% äußern sich nicht dazu (Oktober: 12%; Dezember: 11%).