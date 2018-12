Flüchtlinge finden schneller Arbeit

Berlin.Vergangene Woche machte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer Schlagzeilen, als er sagte, Angela Merkel liege mit ihrem „Wir schaffen das“ richtig. Die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt gelinge schneller als gedacht, „bald“ 400 000 hätten Job oder Ausbildung. Das konterte nun die „Bild“-Zeitung mit der Schlagzeile „Zwei von drei Flüchtlingen leben von Hartz IV“. Beide Zahlen sind richtig. Sie und weitere Daten entstammen der jüngsten Veröffentlichung des „Zuwanderungsmonitors“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), einer Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit.

Der Bericht datiert aus dem November. Demnach waren laut IAB von den 1,6 Millionen Flüchtlingen – inklusive Kinder und Alte –, die seit 2015 kamen, zuletzt 360 877 in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, in Ausbildung oder in einem Minijob. Auf diese Zahl bezog sich Kramer und rundete sie auf. Die Beschäftigungsquote der Flüchtlinge (Anteil an den Personen im erwerbsfähigen Alter) von 31,6 Prozent ist drei Jahre nach dem großen Zustrom damit etwa halb so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (67,6 Prozent). Die Entwicklung entspricht dem, was Ende 2015 als optimistische Variante von der Bundesagentur für Arbeit über die Integration vorausgesagt worden war.

Bei der Bewertung muss berücksichtigt werden, dass viele Flüchtlinge lange warten müssen, bis ihre Verfahren abgeschlossen sind. Der starke Anstieg der Quote von 23,4 auf 31,6 Prozent in nur einem Jahr deutet laut IAB darauf hin, dass bei immer mehr Betroffenen inzwischen die organisatorischen und persönlichen Voraussetzungen geklärt sind, so dass sie vermittelt werden können. Gleichwohl liegt auch nach den Daten des IAB der Anteil der Hartz-IV-Empfänger mit 63,7 Prozent bei den Flüchtlingen weit über der Hartz-IV-Quote aller Ausländer (20,6 Prozent) oder gar der Gesamtbevölkerung (neun Prozent).

Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass in der Gesamtzahl von 992 202 Kinder, Alte und andere mitgezählt werden, die nicht arbeiten können. Zum anderen all jene, die noch in Aus- oder Fortbildung stecken – und die 185 580 Flüchtlinge, die derzeit arbeitslos gemeldet sind.

Weil der Anteil derjenigen, die nur über ein niedriges oder gar kein Ausbildungsniveau verfügen, bei den Flüchtlingen relativ hoch ist, ist die Vermittlung oft schwierig. Aber selbst von jenen, die schon einen Job haben, müssen laut Arbeitsagentur noch viele Hartz IV beziehen, etwa dann, wenn sie nur in Teilzeit oder im Minijob arbeiten und deshalb Aufstocker sind.

Der Vergleich mit der sonstigen Bevölkerung hinkt außerdem noch an einem anderen Punkt: Ersparnisse, Renten, Pensionen, Hausbesitz – all das, was anderen Familien oft hilft, über die Runden zu kommen, haben Flüchtlinge und ihre Angehörigen naturgemäß zumeist nicht.

Info: Der Zuwanderungsmonitor ist unter www.iab.de zu finden

