Flüchtlinge kamen, Menschen sind geblieben

Berlin.Die Flüchtlingswelle der Jahre 2015 und 2016 hat Deutschland verändert. Mit der AfD sitzt erstmals eine Kraft in allen Landtagen und im Bundestag, die Flüchtlinge ablehnt. Zugleich ist die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Hilfe weiter groß. Am Montag vor fünf Jahren sagte Angela Merkel in Berlin: „Wir schaffen das.“ Haben „wir“ es geschafft?

Hürden der Bürokratie

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) war 2015 nicht vorbereitet. Zeitweise dauerte es ein halbes Jahr, ehe Betroffene ihren Asylantrag stellen konnten, und dann ein weiteres Jahr, bis darüber entschieden worden war. Inzwischen liegt die Bearbeitungszeit bei unter sechs Monaten. Die Behörde wurde aufgestockt, von 2800 auf jetzt 8200 Mitarbeiter. Turbulenzen gab es an der Spitze des Amtes. Jutta Cordt wurde 2018 wegen der Bremer „Bamf-Affäre“ entlassen. Unter dem neuen Chef Hans-Eckhard Sommer ist die Behörde in ruhigeres Fahrwasser gekommen.

Fazit: Kein Ruhmesblatt.

Stockende Integration

Die Integration in den Arbeitsmarkt stockt wieder: Von den rund 900 000 Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland kamen, waren 70 Prozent im arbeitsfähigen Alter. „Verglichen mit den in den 1990er Jahren vom Balkan Geflüchteten sind die Schutzsuchenden jetzt schneller und besser in den Arbeitsmarkt integriert“, sagt Herbert Brücker, Migrationsexperte beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Zu verdanken sei das auch der guten Konjunktur gewesen. Rund 40 Prozent der Geflüchteten haben seinen Angaben zufolge einen Job gefunden. Über die Hälfte davon als Fachkräfte oder sogar in akademischen Berufen.

Fazit: Das Glas ist halbvoll.

Gute Ausbildung

Es waren keineswegs die Ungebildeten, die sich aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak auf nach Deutschland machten. 85 Prozent waren laut IAB Fachkräfte in ihrem Heimatland. Doch mangelte es an formalen Berufsabschlüssen. Obendrein konnte kaum ein Flüchtling Deutsch. Heute kennt sich etwa die Hälfte von ihnen damit gut aus. Bei Minderjährigen ist der Anteil noch höher: 90 Prozent der jungen Geflüchteten besuchen eine Schule. „Die Lernbereitschaft junger Geflüchteter ist überproportional hoch, sofern sie Unterstützung erfahren“, heißt es bei der Gewerkschaft GEW. Aber auch zwei Drittel der erwachsenen Flüchtlinge wollen laut IAB in Deutschland noch Bildungsabschlüsse nachmachen.

Fazit: Da ist noch Luft nach oben.

Verbesserte Unterbringung

Nach einer Untersuchung des Bamf lebte bereits nach drei Jahren nur noch jeder vierte Flüchtling in einer Gemeinschaftsunterkunft. 75 Prozent haben inzwischen eine private Wohnung gefunden. Zu verdanken ist diese Entwicklung laut Studie einer fortschreitenden Integration und der gesunkenen Zahl neu ankommender Flüchtlinge. „Die Städte haben 2015 und 2016 bewiesen, dass sie zu schnellen, pragmatischen Lösungen in der Lage sind und eine große Zahl ankommender Flüchtlinge ganz schnell in Notquartieren unterbringen können“, sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages.

Fazit: Besser aufgestellt als 2015.

Gestiegene Ausländerfeindlichkeit

Die Silvesternacht 2015/2016 in Köln machte schlagartig klar: Es waren nicht nur Musterknaben gekommen. Terroranschläge von Islamisten kamen hinzu. Fakt ist, dass Flüchtlinge im Vergleich zur Gesamtbevölkerung häufiger straffällig werden. Etwa 60 Prozent der Straftaten geschehen untereinander. Junge Nordafrikaner werden deutlich häufiger straffällig als Syrer oder Afghanen. Fakt ist, dass seit 2015 die Kriminalität in Deutschland zurückgegangen ist. Sprunghaft zugenommen hat indes die Kriminalität gegen Flüchtlinge. 2015 und 2016 wurden jeweils rund 1000 Mal Asylheime attackiert. Hinzu kommen jährlich rund 1500 Attacken gegen Flüchtlinge. Im vergangenen Jahr wurden dabei 229 Menschen verletzt.

Fazit: Düster auf beiden Seiten.

Verstärkte Grenzsicherung

Der Flüchtlingsstrom ist seit dem Abkommen der EU mit der Türkei vom März 2016 praktisch zum Erliegen gekommen. Aber Flüchtlinge und Fluchtursachen sind nicht verschwunden. Etwa 40 000 Menschen stecken auf griechischen Inseln fest, noch viel mehr in Nordafrika. Die Abschottung wirkt sich aus: Die einst von der CSU durchgesetzte „Obergrenze“ von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr wird seit 2018 nicht mehr erreicht. Rund 20 000 bis 25 000 abgelehnte Asylbewerber werden jährlich abgeschoben. Oft Albaner, Nigerianer oder Russen, die keine Asyl- oder andere Schutzgründe haben. Viele Abschiebungen scheitern jedoch weiter an fehlenden Papieren.

Fazit: Eingedämmt, nicht gelöst.

