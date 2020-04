Flüchtlinge kommen

Berlin.Deutschland will in der kommenden Woche 50 unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin erfuhr, hat die Landesregierung in Hannover zugesagt, dass sie ihre Corona-Quarantäne von zwei Wochen in Niedersachsen verbringen können. Anschließend sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Deutschland will dem Vernehmen nach gemeinsam mit Luxemburg, das die kurzfristige Aufnahme von zwölf Kindern und Jugendlichen zugesagt hat, einen Charterflug organisieren. Das Bundeskabinett solle die Aufnahme an diesem Mittwoch beschließen, teilte das Innenministerium am Dienstagabend mit. Darauf habe sich Minister Horst Seehofer (CSU) mit Vertretern der Fraktionen von Union und SPD im Bundestag verständigt.

Laut Innenministerium haben sich inzwischen insgesamt zehn EU-Staaten zur Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge von den Inseln bereiterklärt. Das sind demnach neben Deutschland noch Frankreich, Luxemburg, Portugal, Irland, Finnland, Kroatien, Litauen, Belgien und Bulgarien. dpa

