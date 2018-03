Flüchtlinge und Integration weiter Topthema trotz sinkender Brisanz

Anzeige

Flüchtlinge, Asyl, Ausländer bzw. Integration bleiben in Deutschland Top-Thema, wenngleich mit deutlich weniger Brisanz als in den letzten drei Jahren: 37% der Nennungen – das sind gut zwanzig Prozentpunkte weniger als im Mittel seit März 2015 – entfallen bei der Frage nach den beiden wichtigsten Problemen auf diesen Bereich. Einen klaren Bedeutungszuwachs erfährt jetzt das Thema Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich-Unterschiede (19%). Es folgen auf der Agenda Rente/Alterssicherung (17%), dann mit klar rückläufiger Relevanz Regierungsbildung und Folgen der Bundestagswahl (13%). Dahinter Gesundheit/Pflege 10%), Bildung/Schule (9%), Arbeitsmarkt/Jobs (7%), Politik(er)verdruss (7%), Familie/Kinder (5%) sowie Umwelt/Klima (4%).

Politbarometer Vom 13.03. bis 15.03.2018 hat die Forschungsgruppe Wahlen zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Veröffentlichung: 16.03.2018. Nächstes bundesweites Politbarometer Freitag, den 13.04.2018.

Flüchtlinge in Deutschland

In der Frage nach dem Verkraften der Flüchtlinge hat sich die positive Grundstimmung allerdings nicht weiter entspannt: Für 60% aller Befragten – das entspricht exakt dem Mittel der letzten knapp zwei Jahre – „kann Deutschland die vielen Flüchtlinge verkraften, für 36% der Bundesbürger kann unser Land das nicht verkraften.

Nach 16% vor gut zwei Jahren (Jan-II ´16) berichten heute 12% der Deutschen von großen (10%) oder sehr großen (2%) Problemen mit Flüchtlingen in der eigenen Wohngegend, 80% haben da aber nicht so große (42%) oder gar keine (38%) Probleme und 6% sagen, dass es bei ihnen in der näheren Umgebung überhaupt keine Flüchtlinge gibt.