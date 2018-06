Flüchtlingsproblematik wieder im Brennpunkt

Anzeige

Bei der Frage nach den wichtigsten Problemen in Deutschland erzielt der Bereich Ausländer, Flüchtlinge, Asyl und Zuwanderung mit 61% aller Nennungen die höchste Relevanz seit gut anderthalb Jahren. Parallel schafft es das Thema CDU/CSU-Streit/Streit in der Bundesregierung mit 18% in dieser Form erstmals auf die Agenda. Als weitere wichtige Themen nennen die Bundesbürger Rente/Alterssicherung (11%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich-Unterschiede (8%), Bildung/Schule (8%), Arbeitsmarkt/Jobs (6%), Gesundheit/Pflege (5%), Familie/Kinder (5%), EU/Europa (5%) sowie Umwelt/Energiewende (5%).

Politbarometer Vom 25.06. bis 28.06.2018 hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1.290 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

im Auftrag des ZDF 1.290 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte.

Flüchtlinge: Verkraften des Aufkommens

Was die Bewältigung des Flüchtlingsphänomens bei uns in Deutschland betrifft, bleibt die Grundstimmung trotz CDU/CSU-Streit und Neugewichtung der Themenagenda stabil optimistisch: Kurzfristig praktisch unverändert und fast wie im Mittel der letzten gut anderthalb Jahre meinen aktuell 58% der Befragten, „Deutschland kann die vielen Flüchtlinge verkraften“, 38% sind gegenteiliger Meinung. Mehrheitlich skeptisch sind in dieser Frage mit 73% nur die AfD-Anhänger, wogegen unser Land für 62% der CDU/CSU-, 64% der SPD-, 58% der FDP-, 73% der Linken- und 83% der Grünen-Anhänger das hohe Flüchtlingsaufkommen verkraftet.

Angela Merkel und Horst Seehofer: Flüchtlingspolitik

Für ihre Flüchtlingspolitik erfährt Angela Merkel jetzt geringfügig mehr Zuspruch als in den vergangenen Wochen und Monaten, wenngleich sie hier weiter stark polarisiert: Nach 41% im März und 43% Anfang Juni macht die Bundeskanzlerin im Bereich Flüchtlinge und Asyl jetzt für 46% aller Befragten „eher gute Arbeit“, was primär an gestiegener Zustimmung von FDP-, Linken- und Grünen-Anhängern liegt. 50% aller Befragten bewerten Merkels Arbeit in diesem Politikfeld negativ.