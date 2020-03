„Flügel“ soll sich auflösen

Unter Druck: „Flügel“-Mitglieder Björn Höcke (l.) und Andreas Kalbitz. © dpa

Berlin.Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte „Flügel“ soll sich nach dem Willen der AfD-Parteispitze auflösen. „Der Bundesvorstand erwartet als Ergebnis des morgigen „Flügel“-Treffens eine Erklärung darüber, dass sich der informelle Zusammenschluss „Flügel“ bis zum 30.04.2020 auflöst“, heißt es in einem Beschluss, den das Gremium am Freitag in Berlin verabschiedete.

Nach Angaben aus Parteikreisen schlug der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen zunächst vor, der „Flügel“ solle sich bis zum Monatsende auflösen. Die Idee, die Vereinigung solle sich auflösen, stieß bei mehreren Teilnehmern auf Zustimmung. Die Frage, wie und wann dies erfolgen sollte, sei aber kontrovers diskutiert worden. Hinter dem Vorschlag, der am Ende zur Abstimmung kam, hätten sich schließlich Meuthen, der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla, Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel sowie Beatrix von Storch und Carsten Hütter versammelt.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte in der vergangenen Woche erklärt, der „Flügel“ sei eine „erwiesen extremistische Bestrebung“, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte. Kritiker des „Flügels“ innerhalb der AfD befürchten, dass demnächst die gesamte Partei als Verdachtsfall eingestuft werden könnte. dpa

