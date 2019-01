Flugverbot für iranische Mahan Air

Die Fluggesellschaft Mahan Air darf nicht mehr Deutschland anfliegen. © dpa

Berlin.Die iranische Fluggesellschaft Mahan Air darf nicht mehr in Deutschland starten oder landen. Das Luftfahrtbundesamt hat dem Unternehmen gestern mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis entzogen. „Nach Auffassung der Bundesregierung ist das zur Wahrung der außen- und sicherheitspolischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland unverzüglich erforderlich“, erklärte der stellvertretende Sprecher des Auswärtigen Amts, Christopher Burger, in Berlin. Er begründete den Schritt damit, dass die Airline Ausrüstung und Personen in Kriegsgebiete im Nahen Osten – vor allem nach Syrien – transportiere.

Zudem gebe es „gravierende Anhaltspunkte“ für das Agieren iranischer Geheimdienste in Europa. In der vergangenen Woche war ein mutmaßlicher Spion des Irans in Deutschland festgenommen worden, der für die Bundeswehr als Sprachauswerter und landeskundlicher Berater tätig war. Die US-Regierung begrüßte den Schritt umgehend. „Die Fluggesellschaft transportiert Waffen und Kämpfer in den Nahen Osten und unterstützt damit die destruktiven Ambitionen des iranischen Regimes“, twitterte Außenminister Mike Pompeo.

US-Botschafter Richard Grenell hatte sich bei der Bundesregierung für das Start- und Landeverbot eingesetzt. Die Vereinigten Staaten hatten Mahan Air bereits 2011 mit Sanktionen belegt und die Verbündeten gedrängt, dies auch zu tun. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Reaktion. Mahan Air flog bisher von der iranischen Hauptstadt Teheran drei Mal die Woche nach Düsseldorf und einmal wöchentlich nach München. dpa

