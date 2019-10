Francos Überreste umgebettet

Madrid.Die sterblichen Überreste des spanischen Diktators Francisco Franco sind trotz aller Proteste in seinem gigantischen Mausoleum aus dem Grab geholt worden. Mit einem Hubschrauber wurden die Gebeine des faschistischen Herrschers (1892-1975) am Donnerstag vom „Tal der Gefallenen“ zu dem gewöhnlichen Friedhof El Pardo-Mingorrubio am Nordrand von Madrid geflogen und dort im Familienkreis bestattet. Die Umbettung war von der sozialistischen Regierung beschlossen worden, weil die gewaltige Grabstätte bislang nicht nur eine Touristenattraktion, sondern auch ein Pilgerort für rechtsextreme Anhänger des Franco-Regimes war. Dennoch galt die Exhumierung lange als unvorstellbar.

Um ein Medienspektakel und Massenproteste zu vermeiden, hatte die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez strengste Sicherheitsvorkehrungen angeordnet. Nur 22 Familienmitglieder durften in der höhlenartigen Basilika dabei sein, als die tonnenschwere Grabplatte mit hydraulischen Hebemaschinen hochgezogen wurde. Unter dieser waren die einbalsamierten sterblichen Überreste am 23. November 1975 mit militärischen Ehren begraben worden. Diese wurden dem Diktator nun bei der Umbettung verwehrt. „Nüchtern, diskret und würdevoll“ sollte die Aktion sein – so hatte es die Regierung veranlasst.

Faschistische Parolen

Franco hatte seine Grabstätte noch zu Lebzeiten von 20 000 republikanischen Zwangsarbeitern unter schwersten Bedingungen in einen Felsen der „Sierra de Guadarrama“ treiben lassen. Laut seinem Dekret wollte er damit „der Zeit und dem Vergessen trotzen“.

Am Friedhof El Pardo-Mingorrubio hatten sich mehrere Hundert Anhänger versammelt. Immer wieder riefen sie „Viva Franco“, „Es lebe Franco“, einige hoben den rechten Arm zum faschistischen Gruß und stimmten Hymnen aus Kriegszeiten an. Auf Bändern war „Lasst Franco in Frieden“ zu lesen. Arbeiter, die mit der Exhumierung beauftragt waren, berichteten von Drohungen.

