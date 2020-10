Frankreich trauert um die Terroropfer von Nizza

Paris/Nizza.„Sagt meinen Kindern, dass ich sie liebe.“ Diese letzten Worte konnte Simone Barreto noch aussprechen, bevor sie am Donnerstag den schweren Verletzungen erlag, die ihr Brahim A. in der Kirche Notre-Dame de l’Assomption in Nizza zugefügt hatte. Die Brasilianerin, Mutter dreier Kinder, war eines seiner drei Opfer. Vom Gotteshaus konnte sie sich noch in ein nebenan gelegenes Restaurant schleppen,

...