Frankreichs Regierung wird nervös

Paris.Die Fußball-Fans, die sich am Sonntag im Prinzenpark, dem Stadion des Clubs Paris Saint-Germain (PSG), in den Straßen und Bars von Paris drängten, scherten sich wenig um andere Gefahren als die, ihre Mannschaft könnte im Champions League Finale gegen den FC Bayern verlieren. Groß war die Enttäuschung, als es so kam. Und die Corona-Gefahr? Viele trugen ein PSG-Trikot, aber keine Gesichtsmaske.

Die Polizei schloss eine überfüllte Bar und verhängte mehr als 400 Geldbußen an Fans ohne Mund- und Nasenschutz. Denn von genau dieser Art Zusammenkünften wird befürchtet, dass sie die Infektionszahlen in Frankreich weiter in die Höhe schießen lassen – durch überwiegend jüngere Menschen, die ohne Sicherheitsvorkehrungen auf engem Raum zusammen sind. In den letzten Tagen wurden bis zu 4897 Neu-Infektionen in 24 Stunden gezählt, während die Anzahl der Tests, die bei knapp 700 000 pro Woche liegt, gleich blieb.

Seit Ausbruch des Coronavirus sind in Frankreich 30 513 Menschen an den Folgen einer Infizierung gestorben. Allerdings befinden sich die Krankenhäuser längst nicht mehr am Limit wie zeitweise im März und April. Von einer zweiten Welle will Gesundheitsminister Olivier Véran nicht sprechen, aber er nennt die Lage „riskant“. Regionen wie die Provence, die Côte d’Azur oder der Südwesten, die zunächst weitgehend verschont geblieben waren, sind nun stärker betroffen.

In Städten wie Toulouse und Nizza sowie in großen Teilen von Paris gilt künftig auf der Straße eine Maskenpflicht. Ab 1. September betrifft diese Arbeitnehmer in Büros. Auch in Schulen wird die Maske Pflicht – Grundschüler bleiben davon wohl ausgenommen.

Landesweite Ausgangsbeschränkungen, wie sie zwischen März und Mai galten, schloss Präsident Emmanuel Macron aber aus: „Man kann nicht das Land anhalten, denn die Kollateralschäden eines Lockdowns sind beträchtlich.“ Angesichts der zunehmend alarmierenden Zahlen haben sich Macron und Premierminister Jean Castex dazu entschlossen, die für Dienstag geplante Vorstellung eines Wiederaufbauplans für die Wirtschaft um eine Woche zu verschieben, um sich auf gesundheitspolitische Maßnahmen zu konzentrieren.

Diverse Corona-Hilfen

Insgesamt stellte die Regierung, die in diesem Jahr von einem Wirtschaftseinbruch um elf Prozent ausgeht, bereits rund 460 Milliarden Euro an Hilfen, vor allem für Branchen wie die Luftfahrt- und die Automobilindustrie, bereit. Auch hat Frankreich großzügige Regeln für Kurzarbeit eingeführt, Anreize für die Lehre geschaffen und das Einschulungsgeld erhöht. Hinzu kommen 100 Milliarden Euro, von denen 30 Milliarden für die Energiewende aufgewendet werden.

