Frankreichs Schweizer Messer

Paris.Jean wer? Nach der Ernennung des Mannes, der künftig ihre Regierung führen soll, erblickten die meisten Franzosen diesen zum ersten Mal in den Abendnachrichten am Freitag. Bis dahin hatten die wenigsten von Jean Castex gehört, dessen politische Karriere bislang steil, aber hinter den Kulissen verlief. Umso lautstarker bemühte sich der 55-Jährige bei seinem ersten TV-Interview in der neuen Rolle, den Vorwurf zu zerstreuen, er sei mehr Technokrat als Politiker und letztlich eine Marionette von Präsident Emmanuel Macron.

Ihm seien Ausmaß und Gewicht seiner Aufgabe bewusst, versicherte Castex mit seinem markanten südwestfranzösischen Akzent, der ihm etwas Nahbares verleiht. Er mache sich jetzt einfach an die Arbeit. „Ich bin nicht hier, um das Licht zu suchen, sondern um Resultate zu suchen.“ Von seinem Vorgänger Édouard Philippe hatte es geheißen, er habe für Macrons Geschmack zu stark eigene Akzente setzen wollen und mit seiner besonnenen Art gerade während der Corona-Krise so viel Popularität erlangt, dass er den Präsidenten überflügelte. Das soll mit Castex nicht passieren.

Viele Vertraute um Macron

Tatsächlich lässt die Besetzung des neuen Kabinetts, die am Montagabend bekannt wurde, Macrons Handschrift erkennen. Für die noch verbleibenden 22 Monate seiner Amtszeit schart der 42-jährige Staatschef viele Vertraute um sich. Bei der Ernennung des umstrittenen Staranwaltes Éric Dupont-Moretti zum Justizminister und der früheren Ministerin unter den konservativen Präsidenten Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, die zuletzt für Talkshows arbeitete, zur Kulturministerin handelt es sich um zwei Überraschungscoups von Macron persönlich.

Allgemein rückt die Regierung noch stärker in die rechte Mitte, die auch Castex‘ politische Heimat ist. Als Zeichen seiner Loyalität zu Macron trat er aber sofort aus der Partei der Republikaner aus. Zuvor war der Absolvent der Elitehochschule Ena unter anderem Kabinettsleiter des konservativen Arbeits- und Gesundheitsministers Xavier Bertrand und stellvertretender Generalsekretär des Élysée unter Präsident Sarkozy. Unter Macron kümmerte sich Castex zunächst um die Vorbereitung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris und koordinierte seit März Frankreichs Weg aus dem Corona-Lockdown. So erwarb er sich seinen Ruf als vielseitig einsetzbares „Schweizer Messer“.

Vertreter des ländlichen Raums

Grünen-Chef Julien Bayou bemängelte, dass Castex sich nie zur Umweltpolitik geäußert habe. Menschlich genießt der Mann mit der direkten Art Ansehen über alle Parteigrenzen hinweg. Als Trumpf gilt, dass der Vater von vier Töchtern auch das ländliche Frankreich vertritt: Als früherer Regionalrat und langjähriger Bürgermeister des Pyrenäen-Dorfes Prades rühmt er sich selbst, fast jeden einzelnen der nahezu 6000 Einwohner besucht zu haben.

