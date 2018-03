Franz Jung verlässt Speyer mit Wehmut

Würzburg.Das Bistum Würzburg hat einen neuen Bischof. Der Generalvikar des Bistums Speyer, Franz Jung, wird künftig die Geschicke der katholischen Kirche in Unterfranken leiten. Dies gaben das Bistum und der Vatikan in Rom zeitgleich gestern Mittag bekannt. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Friedhelm Hofmann an, der im September 2017 in den Ruhestand entlassen wurde. Hofmann war 13 Jahre lang

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018