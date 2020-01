Franziska Giffey läuft sich warm

Berlin.Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD, Bild) saß am Mittwoch bei der Gedenkstunde des Bundestages zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz pflichtgemäß auf der Bundesratsbank. Seine Parteifreundin, Familienministerin Franziska Giffey, sah man hingegen auf der Regierungsbank sitzen. Noch sind die Rollen klar verteilt – aber vielleicht nicht mehr lange. Denn die Katze ist aus dem Sack. Denn in Berlin wurde schon lange darüber spekuliert, dass die Familienministerin gewillt sei, das Amt der Regierenden Bürgermeisterin anzustreben. Giffey, so viel steht zumindest schon mal fest, will für den Landesvorsitz der Berliner SPD kandidieren und Müller im Mai zunächst in dieser Funktion beerben. Erstmals ist allerdings auch eine Doppelspitze geplant, wie im Bund. Voraussichtlich mit dem Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh. Vermutet wird, dass die Ministerin dann auch für das Amt der Regierungschefin in der Hauptstadt antreten wird.

Früherer Wechsel möglich

Die nächste Wahl zum Abgeordnetenhaus findet im Herbst 2021 statt, genauso wie die Bundestagswahl. Bis dahin kann sie also Familienministerin bleiben. Möglich ist freilich auch ein früherer Wechsel ins Rote Rathaus, damit Giffey mit einem gewissen Amtsbonus in die Wahl gehen kann. Konkret wollten sich Giffey und Müller bei einer eilig einberufen Pressekonferenz dazu nicht äußern. „Alles andere wird zu einem anderen Zeitpunkt entschieden“, befand Müller lediglich.

Schon lange wurde die frühere Bezirksbürgermeisterin von Neukölln von ihren heimischen Genossen dazu gedrängt, das Ruder in Berlin zu übernehmen. Die 41-Jährige gilt als bürgernah, sie kennt noch die Probleme der Menschen, sie ist sympathisch. Mit Giffey hofft man, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Ihr könnte es auch gelingen, Berlin wieder etwas mehr Glanz zu verleihen – wie einst Müllers Vorgänger Klaus Wowereit. An „Wowi“ kam der jetzige Amtsinhaber nie heran.

Müller hat wohl selbst eingesehen, dass mit ihm kein Neustart mehr zu machen ist. In einer internen Mail an die SPD-Mitglieder erklärte er die Entscheidung zum Rückzug vom Landesvorsitz damit, dass sich viele Genossen in Berlin „neue Impulse für unsere Partei“, gewünscht hätten. Seit zwölf Jahren sei er mittlerweile Landesvorsitzender – richtig sei daher, „wenn jetzt neue Köpfe Verantwortung übernehmen“. Bilder: dpa

