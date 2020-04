Franziskus ermahnt EU

Vatikanstadt.Papst Franziskus hat die Europäische Union zu mehr innerer Solidarität ermahnt. Im fast leeren Petersdom sagte Franziskus am Sonntag: „Gleichgültigkeit, Egoismus, Spaltung und Vergessen sind wahrlich nicht die Worte, die wir in dieser Zeit hören wollen.“ An die Adresse der EU-Politiker gewandt sagte der 83 Jahre alte Argentinier: „Die Europäische Union steht heute vor einer epochalen Herausforderung, von der nicht nur ihre Zukunft, sondern die der ganzen Welt abhängt. Lasst uns nicht die Gelegenheit versäumen, einen weiteren Beweis der Solidarität zu erbringen, auch wenn wir dazu neue Wege einschlagen müssen.“

In der EU hatte es harte Debatten über Finanzhilfen gegeben, um die Folgen der Krise zu bewältigen. Die Regierungen erzielten vergangene Woche eine Einigung. Der Pontifex feiert üblicherweise mit Zehntausenden Gläubigen auf einem mit Blumen geschmückten Petersplatz die Ostermesse. Doch in diesem Jahr war alles anders. Die Festlichkeiten waren in die Basilika verlegt worden und hatten ohne Gläubige wenig Atmosphäre. Italien ist von der Corona-Pandemie stark getroffen. dpa

