„Frau Zschäpe ist keine Mörderin“

Heer wies dies zurück und konterte: „Sie hat keine Waffen beschafft. Sie hat an den Taten insgesamt nicht mitgewirkt. Sie war noch nicht einmal in der Nähe auch nur eines Tatortes und hat die Straftaten von Mundlos und Böhnhardt auch nicht ,vom Küchentisch aus’ gesteuert.“ Zu der „monströsen“ Anklage sagte er: „Alltägliche Handlungen dürfen nicht mit dem Krümmen des Zeigefingers am Abzug einer Schusswaffe und auch nicht mit der Zündung einer Bombe gleichgesetzt werden.“ Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die die Morde und Anschläge begangen haben sollen, hatten sich nach ihrem Auffliegen 2011 selbst erschossen.

Die Brandlegung in der Fluchtwohnung in Zwickau sei „alles, was von der Anklage des Generalbundesanwalts übrig bleibt“, sagte Heer. Eine konkrete Strafmaß-Forderung dafür nannte er nicht. Er argumentierte aber, die maximal mögliche Strafe sei mit der mehr als sechsjährigen Untersuchungshaft abgegolten. „Daher ist die sofortige Haftentlassung geboten.“ Anzeichen dafür, dass das Oberlandesgericht darüber bereits vor dem anstehenden Urteil entscheiden könnte, gab es zunächst nicht.

