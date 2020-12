Frauen an die Macht – bloß wie?

Berlin.Am vergangenen Freitag dürften die Frauen in der CDU nicht schlecht gestaunt haben. Denn im Vorfeld seines Auftritts bei der digitalen Mitgliederbefragung „CDU Live“ an diesem Abend hatte Friedrich Merz einen Aufschlag beim Thema Frauen angedeutet. Die Gerüchte im politischen Berlin überschlugen sich: Würde er eine Frau als Generalsekretärin für die Zeit nach seiner möglichen Wahl zum CDU-Chef nominieren? Und hatte die Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke wirklich nur zufällig kurz zuvor einen Jubel-Tweet über Friedrich Merz abgesetzt?

Tatsächlich setzte Merz am Ende der einstündigen Befragung zu so vielen freundlichen Worten über die Rolle der Frauen in der Partei an, dass man kurz den Eindruck gewinnen konnte, er wolle nur als Doppelspitze mit einer Frau antreten. Um dann zu verkünden, dass er – wie seine beiden Konkurrenten um den Vorsitz – an Generalsekretär Paul Ziemiak festhalten wolle. Dieser sei sehr professionell und absolut loyal, so Merz. „Die ganze Partei ist sehr zufrieden mit ihm. Ich werde ihm vorschlagen, dass er im Amt bleibt als Generalsekretär der CDU.“

Er ermutige Frauen ausdrücklich, für den Bundesvorstand zu kandidieren, und hoffe, dass die bisherigen Parteivizes Julia Klöckner und Silvia Breher dies auch weiter blieben, sagte Merz noch. Seine großen Frauenpläne waren am Ende nur ein Festhalten am Status quo.

Uneinigkeit bei Quote

Die CDU und die Frauen – das ist ein heikles Thema. Einerseits drängen die Frauen bei den Christdemokraten vielerorts auf eine stärkere Beteiligung in der Partei. Andererseits ist eine Quote, mit der man diese erzwingen könnte, auch bei vielen weiblichen Mitgliedern verpönt.

Jünger, weiblicher, digitaler will die Union werden. Nur tut sie sich schwer mit der Frage nach dem Wie. Noch-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen Plan vorgelegt, der eine schrittweise Anhebung des Frauenanteils in allen Parteiämtern und öffentlichen Mandaten bis 2023 vorsieht. Ob dieses Vorhaben auch wirklich umgesetzt wird, darüber muss der Bundesparteitag im Januar entscheiden.

Auch die drei Kandidaten um den Parteivorsitz – Friedrich Merz, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen – haben sich in der Frauenfrage positioniert. Merz lehnt eine Quote ab. Nur sagt er es etwas blumiger, nennt sie „die zweitbeste Lösung“. Stattdessen will er das Problem „an der Wurzel packen“. Wie das jenseits einer bloßen „Ermutigung“ von Frauen zu mehr Engagement aussehen soll, hat er noch nicht ausgeführt. Auch hatte er früh angekündigt, eine Frau als Generalsekretärin ausrufen zu wollen. Daraus wurde nun bekanntlich nichts.

Paritätisch besetzte Regierung?

Dahinter steckt strategisches Kalkül: Ziemiak, dem nach seiner Nominierung zum Generalsekretär aus dem Merz-Lager noch „Verrat“ vorgeworfen worden war, hat sich als Vermittler zwischen den Flügeln positioniert. Würde er nun schnöde abserviert, dürfte das Merz Stimmen bei den Delegierten kosten.

Laschet gibt gern den Frauenversteher. Zum Vorschlag von Kramp-Karrenbauer schwieg er aber eine ganze Weile. Offenbar wollte er es sich mit den Quoten-Kritikern in der Partei nicht verderben. Inzwischen unterstützt er das Vorhaben. Bei einem gemeinsamen Auftritt aller drei Kandidaten am Montag forderte er außerdem, die nächste Bundesregierung müsse paritätisch besetzt sein. In seiner eigenen Regierung sind vier der zwölf Ministerämter mit Frauen besetzt.

Am klarsten hat sich Röttgen beim Thema Frauen aufgestellt. Er sprach sich früh für eine paritätische Besetzung aller wichtigen Parteiämter aus und machte Anfang Dezember die rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Ellen Demuth zu seiner „Chefstrategin“ und „Nummer zwei“. An Ziemiak würde freilich auch er vorerst festhalten.

Außerdem hat Röttgen einen guten Draht zur Vorsitzenden der Frauen Union, der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Annette Widmann-Mauz. Deren Verband hatte bei der letzten Vorsitzwahl hinter den Kulissen eifrig für Kramp-Karrenbauer geworben – und damit zu ihrem Sieg beigetragen. Allerdings war AKK auch die einzige Frau in der Kandidatenrunde.

Das letzte Wort haben die 1001 Delegierten, die am 16. Januar beim digitalen Bundesparteitag einen neuen Parteichef wählen. Von ihnen sind rund ein Drittel Frauen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020