Frauenpolitik – FDP fetzt sich

Berlin.Das war sicherlich kein leichter Gang. Die Kandidatin Nicola Beer wirkte äußerst angespannt, als sie zum Abschluss des Parteitages die Liberalen mit ihrer Rede auf die Europawahl in einem Monat einstimmen sollte. Mitreißend war die Rede nicht. Zugegeben, die mangelnde Aufmerksamkeit für sie mag ein bisschen auch daran gelegen haben, dass sich der Parteitag zuvor heftig über die künftige Frauenpolitik fetzte.

Was war passiert? Beer hatte sich ihren Weggang nach Brüssel als Spitzenkandidatin damit entlohnen lassen, dass sie stellvertretende Parteivorsitzende wurde, obwohl sie qua Amt ohnehin dem FDP-Präsidium angehört hätte. Um sie in einer Kampfkandidatur nicht zu beschädigen, verzichtete die bisherige Stellvertreterin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf eine Wiederwahl –und erhielt von den Delegierten dafür fast schon frenetischen Beifall, Beer wurde – nicht nur deswegen – mit einem Ergebnis von 58,5 Prozent regelrecht abgestraft.

Und doch haben die mehr als 600 Parteitagsdelegierten am Wochenende klar gemacht, dass sie insbesondere nach dem desaströsen Auftritt der Liberalen in der schwarz-gelben Koalition von 2009 bis 2013 und dem Rauswurf aus dem Bundestag genug von jeglichem Intrigantenstadl haben. Die Partei habe begriffen, dass Intrigen keinen Erfolg brächten, sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Und das sei jetzt die Basis, auf der die neu gewählte Führungsspitze um Parteichef Christian Lindner aufbauen und die Liberalen in den nächsten zwei Jahren „bei 10 Prozent plus stabilisieren“ könne.

Zoff gab es gestern bei der knapp zweistündigen Debatte über einen Beschluss des Bundesvorstands zu Zielvereinbarungen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungsfunktionen und Mandaten.

Gegner befürchten eine Frauenquote und damit eine Aushebelung des Leistungsprinzips. Manche zeigten sich genervt von der von Parteichef Christian Lindner vor einem Jahr angestoßenen Debatte über den geringen Frauenanteil von rund einem Fünftel unter den Parteimitgliedern.

„Das absolute Minimum“

„Es vergeht (. . .) kein Tag, an dem nicht irgendein übereifriger Mann das Thema Frausein in irgendwelchen Facetten anspricht“, beklagte die Delegierte Tina Pannes aus Nordrhein-Westfalen, die einen Gegenantrag eingebracht hatte. „Für mich fühlt sich das wirklich so an, als ob wir den ganzen Tag über Brüste reden, und ich habe da keine Lust drauf.“

Befürworter argumentierten, Zielvereinbarungen stellten in der Wirtschaft eine Normalität dar. De Delegierte Christian Pohlmann etwa sagte: „Das ist keine Quote, das ist das absolute Minimum.“ Am Ende bekam der Beschluss des Bundesvorstands gestern die Rückendeckung des FDP-Parteitags.

