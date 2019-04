Freiwillig oder „doppelte Schranke“

Berlin.In der Debatte um neue Regeln für Organspenden werden zwei gegensätzliche Vorschläge aus dem Bundestag konkreter. Eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten um Grünen-Chefin Annalena Baerbock warb gestern für verbindliche regelmäßige Befragungen der Bürger und ein bundesweites Online-Register. Die Parlamentarier von Union, SPD, FDP, Linken und Grünen stellten sich erneut klar gegen eine andere fraktionsübergreifende Gruppe, die ihre Pläne am heutigen Montag näher vorstellen will. Diese Abgeordneten um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) streben eine „doppelte Widerspruchslösung“ an, bei der künftig jeder bis auf Widerruf als Spender gelten würde.

Die Gruppe um Baerbock betonte: „Wir wollen die Organspende nach dem Tod als eine bewusste und freiwillige Entscheidung beibehalten und stärken, die nicht durch den Staat erzwungen werden darf. Die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist ein zentrales Element menschlicher Würde.“ Die Widerspruchslösung wecke aber Ängste und senke das Vertrauen in die Organspende. Statt „Stillschweigen als eine Freigabe der eigenen Organe zu bewerten“, sei es zielführender, eine stets widerrufbare Entscheidung zu registrieren, verbindliche Information und bessere Aufklärung zu gewährleisten.

Spätestens alle zehn Jahre

Konkret schlagen die zehn Parlamentarier in dem Papier vor, dass die Bürger Erklärungen zur Organspende beim Ausweisabholen – also spätestens alle zehn Jahre – in das Register eintragen können. Dafür sollen Ausweisstellen verpflichtet werden, Bürger beim Beantragen von Papieren Informationsmaterial zu geben und beim Abholen zum Eintragen ins Register aufzufordern. Dies soll auch vor Ort möglich sein, sofort oder später. Die Erklärung soll zudem jederzeit online zu ändern sein. Die Ämter sollen nicht selbst beraten, aber auf Beratungsmöglichkeiten bei Hausärzten hinweisen. Eine solche Regelung wird ebenfalls für Ausländerbehörden vorgeschlagen.

Das Konzept der Gruppe um Spahn sieht dagegen vor, dass jeder als Spender gelten soll. Man soll dazu aber noch Nein sagen können, sonst sind – als doppelte Schranke – Angehörige zu fragen. Vorgeschlagen wird, dass alle ab 16 Jahren ausführlich informiert und als Spender registriert werden – außer sie widersprechen. Sie sollen ihre Entscheidung auch jederzeit revidieren können. Bisher sind Organentnahmen nur bei ausdrücklich erklärtem Ja erlaubt. Viele schieben eine Entscheidung dazu aber auf.

Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ sieht der Entwurf ein zweistufiges Verfahren vor: Stelle ein Arzt den Hirntod fest, solle er in einem neuen Register einen möglichen Widerspruch gegen eine Organspende abfragen. Liege dieser nicht vor, solle er danach noch den nächsten Angehörigen fragen, ob ihm ein schriftlicher Widerspruch oder ein zu Lebzeiten erklärter Wille des Patienten bekannt sei. Sei auch das nicht der Fall, gelte der Patient automatisch Organspender. Vorgesehen sei in dem Konzept zudem, alle Bürger über 16 Jahre dreimal mit Info-Material aufzuklären.

Gemeinsames Ziel der beiden widerstrebenden Initiativen im Bundestag ist, angesichts von 9400 Patienten auf den Wartelisten zu mehr Organspenden zu kommen. dpa

