Freude und Frust in Nahost

Jerusalem/Washington.Der Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump soll den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern lösen. Doch stattdessen könnte sich die angespannte Lage noch weiter aufheizen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wieso setzt sich Trump so sehr für Israel ein?

Auch frühere US-Präsidenten standen an der Seite Israels. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bescheinigte Trump aber, dass Israel nie einen besseren Freund im Weißen Haus gehabt habe. Trump will sich im November im Amt bestätigen lassen, im Wahlkampf wirbt er immer wieder mit seiner pro-israelischen Politik.

Er hofft auf die Stimmen evangelikaler Christen, die zu seinen stärksten Unterstützern gehören und traditionell Israel-freundlich sind, sowie auf die von konservativen Juden in den USA.

Wieso stellte Trump den Nahost-Plan jetzt vor?

Trump hatte seinen Schwiegersohn und Berater Jared Kushner bereits kurz nach der Amtsübernahme vor drei Jahren mit der Erarbeitung betraut. Seit Monaten war auf die Vorstellung des Plans gewartet worden. Der US-Botschafter in Israel, David Friedman, begründete die Verzögerung mit den Wahlen dort. Netanjahu ist im vergangenen Jahr bereits zweimal beim Versuch einer Regierungsbildung gescheitert, am 2. März steht die nächste Wahl an – die dritte innerhalb eines Jahres. Friedman sagte, nun habe die Zeit gedrängt.

Die Palästinenser haben den Plan zurückgewiesen. Was sind die roten Linien für Ramallah?

Eine Kontrolle Israels über die Grenzen des Palästinenserstaates und kein eigenes Militär wäre für die Palästinenser ein Staat zweiter Klasse. Letztlich bliebe damit die jetzige Situation der Militärkontrolle über palästinensische Gebiete ein Stück weit erhalten. Die Anerkennung Israels als jüdischer Staat wiederum ist für die Palästinenser keine Option. Aus ihrer Sicht würden die Araber - eine Minderheit von rund 20 Prozent der israelischen Bevölkerung – damit Bürger zweiter Klasse. Die Beibehaltung aller Siedlungen bedeutet für die Palästinenser ein Staatsgebiet mit zahlreichen israelischen Inseln im Herzen ihres Landes.

Was sind die größten Vorteile für Israel?

Die israelischen Siedlungen mit Hunderttausenden Siedlern sollen im Westjordanland verbleiben. Israel könnte zudem seine Souveränität auf das Jordantal ausweiten. Außerdem hat der US-Botschafter in Jerusalem, David Friedman, bereits deutlich gemacht, Israel könne die für Israel ausgewiesenen Flächen inklusive aller Siedlungen nach Ansicht der USA schon annektieren, bevor die Palästinenser dem Plan zugestimmt haben – also sofort. Für die Israelis bedeutet dies eine Legitimierung des Status quo.

Was sind die Probleme Israels mit dem Plan?

Vertreter rechter und religiöser Parteien in Israel lehnen die Einrichtung eines Palästinenserstaates grundsätzlich ab. Sie fordern ein Israel vom Mittelmeer bis zum Jordan. Das vierjährige Bauverbot in den für einen Palästinenserstaat ausgewiesenen Flächen kritisieren Befürworter des Siedlungsausbaus.

Was bedeutet der Plan für Jerusalem?

Jerusalem soll danach die ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben. Die Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates solle zwar in Ost-Jerusalem liegen, allerdings östlich und nördlich der Mauer – also in Vororten. Israel hatte 2002 nach palästinensischen Anschlägen mit dem Bau der Sperranlage begonnen. Danach ging die Zahl der Anschläge deutlich zurück. An bestimmten Abschnitten besteht sie aus einer hohen Betonmauer, an anderen aus einem Zaun.

Die Mauer solle „als eine Grenze zwischen den Hauptstädten beider Parteien dienen“, heißt es in dem Plan. Präsident Donald Trump kündigte an, in Ost-Jerusalem eine US-Botschaft zu errichten, sollte der Plan umgesetzt werden. Die Palästinenser fordern ganz Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines unabhängigen Staates. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020