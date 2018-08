Freudentränen fließen – Koreaner feiern Wiedersehen

Seoul.Die Szenen sind herzzerreißend: Zum ersten Mal seit fast sieben Jahrzehnten sehen sich in Nordkorea Verwandte wieder, die im Koreakrieg voneinander getrennt worden waren. Unter ihnen waren gestern auch die 92-jährige Südkoreanerin Lee Keum Seon und ihr mittlerweile 71-jähriger Sohn, den sie zuletzt als Kleinkind gesehen hatte (Bild). Mit Freudentränen in den Augen ergriff sie dessen Hand und fragte: „Wie viele Kinder hast du?“ Insgesamt treffen im nordkoreanischen Diamanten-Gebirge in einem Ferienhotel von gestern bis Mittwoch 89 südkoreanische Senioren auf rund 180 nordkoreanische Verwandte. Bis Mittwoch können sie rund elf Stunden mit ihren Verwandten verbringen, bevor sie zurück in die Heimat müssen. Es sind die ersten Familienzusammenführungen seit mehr als drei Jahren. dpa (Bild: dpa)

