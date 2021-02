Freundlich im Ton, hart in der Sache

Berlin.Es ist eine Verbeugung vor Deutschland und Europa – zumindest atmosphärisch. Joe Biden hätte wohl kaum ein passenderes Forum für seine erste Rede als US-Präsident an die Verbündeten finden können. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist er seit rund 40 Jahren Stammgast. Erst als Senator, dann als Vizepräsident und am Freitagnachmittag als Chef des Weißen Hauses. Es ist das erste Mal, dass ein US-Präsident an dem Spitzentreffen teilnimmt. Er ist per Video auf der riesigen Leinwand im Münchner Hotel Bayerischer Hof zugeschaltet. Wegen der Corona-Pandemie wurde das traditionelle dreitägige Schaulaufen der Staats- und Regierungschefs auf ein dreistündiges Digitalformat abgespeckt. Auch Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sind mit von der Partie.

Biden setzt bewusst einen Kon–trapunkt zur „America First“-Politik seines Vorgängers Donald Trump. „Wir werden unsere Bündnisse reparieren und mit der Welt zusammenarbeiten“, versprach er bei seiner Antrittsrede. Trotz seiner Münchner Charmeoffensive hat Biden konkrete Erwartungen an Deutschland und Europa.

Mehr Geld für Verteidigung

Biden pocht wie Trump darauf, dass Nato-Mitglieder zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für das Militär reservieren. Beim Nato-Gipfel 2014 wurde das für 2024 beschlossen. Die Bundesregierung hat ihren Verteidigungsetat aufgestockt – für 2024 sind 1,5 Prozent anvisiert. Aber die Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels ist nicht in Sicht. Der Druck aus Washington, mehr Geld für die Rüstung lockerzumachen, wird unter Biden zunehmen.

Engagement bei Konflikten

Die USA werden viel Energie auf den Wettbewerb mit China aufwenden. Die Verbündeten werden vermehrt in die Pflicht genommen, sich in wichtigen Regionalkonflikten stärker zu engagieren. Die Europäer sollen zum Beispiel im chronisch instabilen Libyen, in der Terrorregion Sahelzone, in der Ukraine oder im Nahen Osten politisch und im Notfall auch militärisch eingreifen.

Druck auf China

Die Volksrepublik ist die größte geopolitische Herausforderung für Biden. Der rasante wirtschaftliche Aufstieg des Riesenlandes, das zunehmend selbstbewusste Auftreten in der internationalen Arena und die militärischen Muskelspiele im Südchinesischen Meer beunruhigen die USA. Vor allem die massive Subventionierung der chinesischen Staatsbetriebe sowie die Abschottung eigener Märkte sind den Amerikanern ein Dorn im Auge. „Wir müssen keinen Konflikt haben. Aber es wird extremen Wettbewerb geben“, sagte Biden in einem TV-Interview. Das kürzlich verabschiedete Investitionsabkommen zwischen der EU und China stieß in Washington auf Kritik. Den USA wäre ein europäisch-amerikanischer Schulterschluss lieber gewesen, um eine Druckkulisse aufzubauen. Merkel forcierte den Abschluss des EU-Vertrags mit China. Für sie haben die wirtschaftlichen Beziehungen und der chinesische Absatzmarkt eine überragende Bedeutung. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Biden wird Europa und Deutschland zum gemeinsamen Auftritt gegen China auffordern.

Klare Kante gegen Moskau

Moskaus interventionistische Außenpolitik und das repressive Vorgehen gegen Oppositionspolitiker wie Alexei Nawalny empfindet Biden als Provokation. Er wird politisch und wirtschaftlich einen härteren Kurs gegenüber Moskau einschlagen und Menschenrechtsverstöße offen benennen. Dies erwartet er auch von seinen transatlantischen Partnern. Das Erdgas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland dürfte zum ersten außenpolitischen Konfliktpunkt mit Berlin werden. Biden hat das Vorhaben als „schlechten Deal“ kritisiert. Merkel lehnt einen Stopp des Vorhabens bislang ab. Die Frage ist, wie nachdrücklich Biden auf einen Baustopp der fast fertigen Pipeline pochen wird. Die Bundesregierung hofft, dass man den amerikanischen Präsidenten mit einem Kompromiss besänftigen kann. So gibt es die Überlegung, einen Ukraine-Hebel bei Nord Stream 2 anzubringen. Der Plan: Sollte Russland die Gaslieferungen durch die Pipelines in der Ukraine kappen, könnte Deutschland auch bei Nord Stream 2 den Betrieb unterbrechen.

Vermittlung im Atom-Streit

Neuerdings reichen die USA dem Mullah-Regime den Olivenzweig. Washington ist zu einem Treffen mit allen Unterzeichnerstaaten des Nuklearvertrags von 2015 bereit. Eine Abkehr von Trumps Politik des „maximalen Drucks“. Die EU soll zu dem Gespräch einladen, hat also eine Art Moderatorenrolle. Ferner wollen USA die Restriktionen der Bewegungsfreiheit von bei den UN tätigen iranischen Diplomaten lockern. Biden verlangt aber, dass der Iran zunächst voll zum Nuklearabkommen zurückkehrt. Teheran will, dass die Amerikaner ihre Sanktionen aufheben. Die Sache wird noch komplizierter, weil Biden das alte Nuklearabkommen nur als Sprungbrett für einen neuen Vertrag benutzen will. Darin soll der Iran auch zu einer Begrenzung seines Raketenprogramms und zur Reduzierung seiner Aktivitäten etwa in Syrien verpflichtet werden. Ob diese Quadratur des Kreises gelingt, hängt sehr vom Verhandlungsgeschick der Europäer ab.

