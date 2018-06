Anzeige

Die neue sozialistische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez wollte ein humanitäres Zeichen setzen. Wobei alle Minister, die sich zu dem Thema äußerten, zugleich auf „Legalität“ bestanden: Dauerhaft aufgenommen werden sollen nur diejenigen, die vor Krieg oder politischer Verfolgung geflohen sind. Den Menschen, die gestern in Valencia ankamen, wird das Leben allerdings etwas leichter gemacht als den gewöhnlichen Bootsmigranten. Sie erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung von 45 Tagen, um in aller Ruhe einen Antrag auf Asyl oder den Status eines Flüchtlings stellen zu können.

Und wer das tut, kann auch nach Frankreich weiterreisen, wenn er will. So hat es der französische Präsident Emmanuel Macron am Samstag beschlossen. Pedro Sánchez bedankte sich per Telegramm für die Geste in letzter Minute „im Geist der europäischen Solidarität“. Eben diese europäische Solidarität zieht die italienische Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte in Zweifel. „Wer einen Fuß auf italienischen Boden setzt, setzt einen Fuß auf europäischen Boden“, sagte er. Italien will mit der zehntausendfachen Ankunft von Bootsmigranten nicht länger allein gelassen werden.

Beim kommenden EU-Gipfel in zehn Tagen wird darüber gesprochen werden müssen. Der Herausforderung ist nicht mit schönen Gesten wie der in Valencia beizukommen. Rechte Politiker und rechte Medien in Spanien warnen schon vor den Konsequenzen des freundlichen Empfangs der Aquarius und ihrer Passagiere. Statt nach Italien oder Griechenland würden sich die Migranten jetzt auf den Weg nach Spanien machen.

