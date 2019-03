«Fridays for Future»-Aktivistin Greta Thunberg in Berlin

Berlin (dpa) - Die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg kommt heute für eine Schülerdemonstration gegen die Klimapolitik nach Berlin. Nach der Auftaktkundgebung am Invalidenpark soll der Protestmarsch zum Brandenburger Tor führen.

Für 13.00 Uhr ist eine Rede der 16-jährigen Schülerin vor dem Berliner Wahrzeichen geplant. Die Demonstration ist mit 15.000 Teilnehmern und bis 15.00 Uhr angemeldet. Bundesweit wollen in über 20 Städten Menschen auf die Straße gehen.

Thunberg will sich bis Sonntag in Berlin aufhalten. Neben der Klima-Demonstration plant sie einen Besuch beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Am Samstag soll sie in der Hauptstadt mit einer Goldenen Kamera geehrt werden.