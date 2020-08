Frieden im Sudan

Juba.Sudans Übergangsregierung und mehrere Rebellengruppen haben sich auf ein Friedensabkommen geenigt. Jahrelang kämpften Rebellen in der Region Darfur im Westen des Landes sowie in den Provinzen Blauer Nil und Südkordofan im Süden gegen die Regierung in Khartum. Am Montag unterzeichneten sie ein Abkommen in Juba, der Hauptstadt vom Südsudan, wie staatliche Medien berichteten. „Heute ist der Anfang des Weges in Richtung Frieden“, sagte Sudans Regierungschef Abdullah Hamduk.

Die Konfliktparteien, die unter Vermittlung des Nachbarlandes Südsudan verhandelt hatten, einigten sich unter anderem auf eine Machtteilung, die Rückkehr von Geflüchteten und Landbesitz. Zudem sollen demnach Kämpfer der Rebellengruppen in die nationalen Streitkräfte integriert werden.

Krieg vor 17 Jahren begonnen

Allerdings boykottierten einige Rebellen das Abkommen, ein Teil der SPLM-N etwa unterzeichnete es nicht. Die Gruppe ist mit der SPLM verbündet, die jahrelang für die Unabhängigkeit des heutigen Südsudans kämpfte und die Regierungspartei in dem Land ist.

Die Konflikte in Darfur sowie in den Provinzen Südkordofan und Blauer Nil prägten die Amtszeit des autokratischen Präsidenten Omar Al-Baschir, der 2019 gestürzt wurde. In Darfur brachen 2003 Kämpfe aus zwischen Bevölkerungsgruppen, die mehr Mitbestimmung forderten, und der Regierung von Al-Baschir. Regierungskräfte und die verbündete arabische Miliz Dschandschawid gingen brutal gegen die Bevölkerung vor, Schätzungen zufolge wurden 300 000 Menschen getötet. Die Übergangsregierung bemühte sich seit dem Sturz von Al-Baschir um Frieden mit den Rebellen. dpa

