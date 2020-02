Friedrich Merz

Jurist, Finanzexperte, glänzender Redner: Schon nach dem Verzicht Angela Merkels auf den Parteivorsitz hat sich der frühere CDU-Hoffnungsträger 2018 als Kandidat ins Spiel gebracht. Auf dem Höhepunkt des Parteispendenskandals war er im Februar 2000 als Nachfolger Wolfgang Schäubles zum Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt worden – und wurde 2002 von Parteichefin Merkel verdrängt. Der Wertkonservative zog sich danach von wichtigen Posten in Fraktion und Partei zurück und arbeitete als Rechtsanwalt. Von seinem Posten als Aufsichtsratschef des US-Finanzkonzerns Blackrock in Deutschland zieht er sich zum April zurück, um sich wieder mehr der Partei zu widmen. Begonnen hatte er seine politische Laufbahn 1989 mit der Wahl ins Europaparlament. 1994 zog Merz für den Hochsauerland-Wahlkreis in den Bundestag ein.

Sein größtes Problem ist, dass er an der Basis zwar umjubelt wird, aber die Mandatsträger von seiner Performance wenig halten. So ist etwa in der Bundestagsfraktion die Zahl der Merz-Fans deutlich gesunken, weil der 64-Jährige entgegen seinen Versprechen zu wenig mitarbeitet.

Merz will, das ist klar. Den hochkarätigen Job in der Finanzbranche hat er schon aufgegeben. Er selbst sieht sich als jemand, der der Union neues Profil geben kann, besonders in der Abgrenzung zur AfD. Eine Entscheidung für ihn als Parteichef und Kanzlerkandidat wäre eine Entscheidung für einen Kurs- und Richtungswechsel der Union. has/dpa

