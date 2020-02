Friedrich Merz

Seine Stärken

Seine größte Gabe ist sein Redetalent. Der Sauerländer will mit harten Bandagen kämpfen, damit er nicht wie 2018 erneut das Rennen um den Vorsitz verliert. „Ich spiele auf Sieg, nicht auf Platz“, sagte er am Dienstag. Merz steht für das konservative Profil der Union, vielleicht sogar für eine Verschiebung nach rechts. Das kommt bei der Basis gut an. Er ist der Anti-Merkel. Seine inhaltliche Stärke ist vor allem die Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Seine Schwächen

Eine seiner Stärken ist zugleich eine seiner Schwächen: das forsche Auftreten. Es kann in Arroganz umschlagen. Darüber hinaus fehlt ihm die Bindung zu wichtigen Wählergruppen wie den Frauen und den Jungen. Aber er will eine Frau zur Generalsekretärin machen und Paul Ziemiak ablösen. Regierungserfahrung hat der 64-Jährige nicht. Dass Merz ein Mann der Finanzbranche war, ist ein Manko. Falls er CDU-Chef werden sollte, könnte das sogar das grün-rot-rote Lager stärken.

Seine Ziele

Merz will zwar nicht mit der Ära Merkel brechen, aber mit ihr abschließen. Die CDU soll wieder Kraftzentrum werden, das dafür sorgt, dass Vorkommnisse wie in Thüringen erst gar nicht passieren. Das Wort „Führung“ nimmt er gerne in den Mund. Merz sieht in seiner Kandidatur eine Richtungsentscheidung. So soll die CDU wieder eine Partei des Rechtsstaates werden. Einen „Kontrollverlust an den Grenzen“ werde es mit ihm nicht geben, betonte er. Die Kanzlerkandidatur will Merz ohne Zweifel auch.

