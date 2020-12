Frost soll es richten

Brüssel/London.Unter massivem Zeitdruck versuchen Großbritannien und die Europäische Union, sich doch noch auf einen Handelspakt zu einigen. Er soll dramatische wirtschaftliche Verwerfungen auf beiden Seiten nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel verhindern. Nach einem Telefonat auf höchster Ebene zwischen EU-Kommissionschefin von der Leyen und dem britischen Premier Boris Johnson reiste der Unterhändler Londons, David Frost, am Sonntag zu den entscheidenden Verhandlungen nach Brüssel. Die Aussichten auf einen Durchbruch sind getrübt, da beide Seiten am Samstag erneut fundamentale Konflikte betont hatten.

Johnson und von der Leyen stellten nach ihrem rund einstündigen Telefonat am Samstagabend – wie schon so oft – „erhebliche Differenzen“ fest und gaben den Staffelstab an ihre Unterhändler David Frost und Michel Barnier zurück, die am Freitagabend vorerst aufgegeben hatten. Versucht es noch einmal, wir wollen noch nicht aufgeben, so lautet die Direktive. Unklar blieb aber, ob der Spielraum für Zugeständnisse nun größer sein wird. An diesem Montagabend wollen die Chefs dann erneut selbst über den Stand der Dinge sprechen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020