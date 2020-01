„Führung wird aggressiver“

Herr Reinartz, am Wochenende feiern die Chinesen ihr Neujahrsfest. 2020 ist im chinesischen Kalender das Jahr der Ratte – die Tiere gelten als einfallsreich. Wird sich das auf die Politik des Landes auswirken?

Armin Reinartz: China steht vor großen wirtschaftlichen Strukturproblemen, und das seit Jahren. Vor zehn Jahren haben chinesische Experten und die Regierung in Peking über die Notwendigkeit diskutiert, vom Wachstum, das allein durch staatlich gesteuerte Investitionen angetrieben wird, zu einem Wachstum durch Binnenkonsum umzusteuern. Das aber hätte einer weiteren Liberalisierung des Landes und einer Reform der Partei bedurft. Präsident Xi Jinping hat sich dagegen für eine stärkere Zentralisierung, mehr politische Kontrolle und eine Rückorientierung zur Staatswirtschaft entschieden.

Die Kontrolle betrifft auch die Bürger. Bis 2020 will Peking eine Art soziales Kreditsystem aufbauen, um das Handeln der Menschen zu steuern. Wie ausgereift ist dieser Plan?

Reinartz: Experten sind sich nicht einig, wie weit der Ausbau eines solchen Systems bereits vorangeschritten ist. Klar ist aber, der Trend zur flächendeckenden Überwachung – mittels Gesichtserkennung und Datenbeschaffung etwa in digitalen Bezahlsystemen – wird weitergehen. Kürzlich wurde enthüllt, wie in sogenannten Umerziehungslagern Zehntausende Angehörige der islamischen Minderheit der Uiguren festgehalten werden. Es scheint kaum eine Grenze zu geben, die die kommunistische Partei in Peking bei ihrem Kampf um Machterhalt und Kontrolle nicht bereit wäre zu überschreiten.

Xi Jinping regiert in Peking rigoros. An ihm kommt keiner vorbei?

Reinartz: Experten sehen Anzeichen, dass es signifikante Kräfte innerhalb der Partei gibt, die eine weitere Amtszeit vor dem Parteitag 2022 verhindern wollen. Xi hat sich durch große Säuberungskampagnen innerhalb des Apparates viele Feinde gemacht. Sollte das tatsächlich so sein, werden wir in den nächsten zwei Jahren vermutlich ein China erleben, dass sich noch stärker an der Logik innerparteilicher Machtkämpfe orientiert und weniger an pragmatischer Politik. Auch deutsche Politiker berichten, dass sie die Führung in Peking zunehmend aggressiv und unberechenbar erleben. Xi steht auch hier für das Ende von Reform und Öffnung. sba

