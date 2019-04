„Für Betroffene äußerst brutal“

Frau Lindemann, was bedeutet eine Abschiebung für die Betroffenen?

Mia Lindemann: Für die Menschen ist das eine Katastrophe. Die meisten flüchten vor Konflikten oder Kriegen in ihren Heimatländern. Sie kommen mit großen Hoffnungen nach Deutschland. Wenn ihr Asylantrag dann abgelehnt wird, ist das an sich schon eine schwierige Situation. Trotzdem leben auch danach viele oft noch jahrelang hier, immer in der Ungewissheit, ob sie nicht doch bleiben können. Und dann werden sie eines Nachts plötzlich ohne Ankündigung von der Polizei aus dem Bett geholt und zum Flughafen gebracht. Das ist für sie äußerst brutal und hart – gerade, wenn Kinder mit im Spiel sind.

Die Bundesregierung will die Abschieberegeln verschärfen. Die Abstimmung im Bundestag ist bis Ende Juni geplant. Wie finden Sie das neue Gesetz?

Lindemann: Zynisch, weil es unnötig ist. Es schafft viel mehr Haftgründe und enthält die Möglichkeit, die Menschen vor der Abschiebung in Haftanstalten zu verlegen – wie Straftäter. Das ist europarechtswidrig. Darum hoffe ich, dass das Gesetz vor der endgültigen Verabschiedung im Parlament noch geändert wird.

Wie sollte Ihrer Meinung nach eine Abschiebung ablaufen?

Lindemann: Ich würde am liebsten ganz darauf verzichten, weil sie immer schrecklich und inhuman sind. Und weil wir alle Menschen, die zu uns kommen, als bereichernde Mitglieder der Gesellschaft willkommen heißen sollten. Aber wenn es schon Abschiebungen geben muss, sollten die Betroffenen vorher zumindest umfassend über alle Möglichkeiten aufgeklärt werden, die sie haben, um doch hier bleiben zu können: etwa die Ausbildungsduldung oder die Härtefallregelung. Und die Entscheidungen der Härtefallkommission müssten dann auch verbindlich sein und nicht übergangen werden können. Außerdem sollten Abschiebetermine angekündigt werden. mig (Bild: Lindemann)

Das Interview wurde telefonisch geführt und Frau Lindemann vor der Veröffentlichung vorgelegt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019