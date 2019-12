Brüssel.Ursula von der Leyen hat einen Traum. „Wir sind entschlossen, um dieses Planeten und des Lebens auf ihm willen erfolgreich zu sein – für das Naturerbe Europas, für die biologische Vielfalt, für unsere Wälder und unsere Meere“, sagte die EU-Kommissionspräsidentin. Es war erst der elfte Tag in ihrem neuen Amt, der Tag, an dem ihr großes Versprechen angegangen werden sollte: der Green Deal. „Pakt für Nachhaltigkeit“ nennen ihre christdemokratischen Parteifreunde das Paket, damit es nicht ganz so „grün“ klingt.

Die Worte „ehrgeizig“ und „ambitioniert“ fielen an diesem Mittwoch inflationär oft. Erst bei der kurzen Präsentation vor der Öffentlichkeit, dann im Europäischen Parlament, das zum zweiten Mal in seiner Geschichte zu einer Sondersitzung zusammengekommen war. „Wir wollen der Welt zeigen, wie man nachhaltig und wettbewerbsfähig ist. So können wir andere Länder davon überzeugen, mit uns mitzuziehen“, gab sich von der Leyen optimistisch.

Die EU will nichts weniger als eine ökonomische Revolution. Bis zum Jahr 2050 soll der gesamte Kontinent klimaneutral sein, also höchstens so viel CO2 produzieren, wie an anderer Stelle abgebaut wird. Schon 2030 will von der Leyen ein Zwischenziel erreicht haben und die Treibhausgas-Emissionen um bis zu 55 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 zurückfahren – bisher hatte man sich auf 40 Prozent geeinigt.

Neue Industriestrategie geplant

Autos ohne Abgase, Fabriken ohne Schlote, bestens gedämmte Häuser, grüne Städte, eine nachhaltige Mobilität – es wäre eine fundamentale Veränderung der Gesellschaften, ist sich von der Leyen sicher. Frans Timmermans, ihr Vize, der das Ressort betreut, ergänzte: „Wir versprechen einen grünen und nachhaltigen Umbau für einen gesunden Planeten und unsere kommenden Generationen.“

Das am Mittwoch vorgestellte Paket enthält jedoch noch viele Überschriften, die erst 2020 und 2021 durch konkrete Vorschläge vertieft werden sollen – von der Reduzierung von Pestiziden über sauberes Wasser bis zur Aufforstung riesiger Waldflächen. Eine neue Industriestrategie ist geplant, die Hürden für den Import von klimaschädlich produzierten Waren aus Nicht-EU-Staaten sollen erhöht werden. Der Katalog der geplanten Maßnahmen füllt etliche Seiten des Green-Deal-Papiers. „Unser Ziel sind 50 Aktionen bis 2050 für ein klima- und umweltfreundliches Europa“, sagte von der Leyen. Es gab viel Beifall. „Endlich kommt etwas in Bewegung“, kommentierte die Klimaschutz-Expertin der sozialdemokratischen Europafraktion, Delara Burkhardt. „Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen und der Green Deal sind zwei Seiten derselben Medaille“, lobte die Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im EU-Parlament, Angelika Niebler.

Dennoch ist die Haltbarkeit der Vorschläge möglicherweise begrenzt. Schon am Donnerstag muss der Vorstoß von der Leyens die erste Bewährungsprobe bestehen. Der neue EU-Ratspräsident Charles Michel will die Zustimmung der 28 Staats- und Regierungschefs erreichen. Das könnte schwierig werden. Schon einmal hatten die Premiers von Polen, Tschechien und Ungarn die Klimaneutralität für 2050 abgelehnt. Zu groß erschienen ihnen die Lasten für den Umbau ihrer Länder. Sie forderten auch am Mittwoch wieder erhebliche finanzielle Hilfen aus Brüssel. Die hat von der Leyen zwar im Programm, kann deren Höhe aber noch nicht zusagen, weil eine Einigung über den mittelfristigen Finanzrahmen ab 2021 aussteht. Das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) begrüßt die Pläne von der Leyens grundsätzlich. Sie seien „ein wichtiges Signal an die internationale Klimadiplomatie – insbesondere auch nach dem kürzlich eingereichten Antrag der USA zum Ausstieg aus den Vereinbarungen von Paris“, erklärte Umweltökonom Martin Kesternich. „Entscheidend wird sein, inwieweit es gelingt, die ambitionierten Reduktionsziele mit kosteneffizienten Maßnahmen zu hinterlegen, die von den Mitgliedsstaaten mitgetragen werden.“ (mit jung)

