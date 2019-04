Für früheren Kohleausstieg

Berlin.Die „Fridays for Future“-Bewegung der Schüler für mehr Klimaschutz fordert das Aus für ein Viertel der deutschen Kohlekraftwerke noch in diesem Jahr. Zudem müsse der Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 und nicht wie von der Kohlekommission vorgeschlagen erst 2038 realisiert werden. Der Ausstieg aus der Kohle als wichtiger Quelle für das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) spiele eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz, sagte Sebastian Grieme, einer der Sprecher der Bewegung. Er forderte zudem eine CO2-Steuer auf klimaschädliche Treibhausgase. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes verursacht die Emission einer Tonne CO2 Schäden von rund 180 Euro.

Seit Monaten demonstrieren Schüler in Deutschland und anderswo jeden Freitag für mehr Engagement beim Klimaschutz. Wissenschaftler haben sich angeschlossen. Die „Fridays for Future“-Aktionen haben ihren Ursprung in Schweden. Inzwischen ist eine globale Bewegung daraus geworden. dpa

