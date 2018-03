Gaddafis langer Schatten

Anzeige

Paris.Gerade nahm er an einer Konferenz in Dubai zum Thema Bildung teil, demnächst steht eine Rede in London an. Nun kam Nicolas Sarkozy ein Termin dazwischen, der weniger angenehm war – und schon gar nicht gut dotiert.

Gestern wurde er für ein Verhör bei der Kriminalpolizei in Nanterre bei Paris in Polizeigewahrsam genommen. Bis zu 48 Stunden kann er festgehalten werden. Auf dem ehemaligen französischen Präsidenten lastet der Verdacht, er habe seine Wahlkampagne 2007 vom einstigen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi mitfinanzieren lassen. Also von dem Mann, den Sarkozy nach seinem Wahlsieg in großem Pomp in Paris empfing, als Gaddafi mit seinem Hofstaat anreiste. Und gegen dessen Regime Frankreich im März 2011 die Nato-Luftangriffe vorantrieb, in deren Folge der libysche Revolutionsführer gestürzt und getötet wurde.

Sohn von Einwanderern Nicolas Sarkozy wurde 1955 in Paris geboren. Seine Familie hat väterlicherseits Wurzeln in Ungarn, die Familie seiner Mutter stammt aus Griechenland. Sarkozy war von 2007 bis 2012 französischer Staatspräsident, 2012 verlor er die Präsidentschaftswahl gegen den sozialistischen Kandidaten François Hollande. 2016 bewarb er sich vergeblich um eine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2017. Seit 2008 ist Sarkozy mit der Sängerin Carla Bruni verheiratet. red

50 Millionen Euro Unterstützung?

Das zunächst gute Verhältnis der beiden Männer hatte sich in der Zwischenzeit verschlechtert, vor allem seitdem Gaddafi die Demonstrationen in seinem Land im Zuge des „Arabischen Frühlings“ brutal niederschlagen ließ. Ermittlungen über die möglichen Geldflüsse von Libyen in Sarkozys Wahlkampfkasse laufen bereits seit Jahren. Im Frühjahr 2012 und damit kurz vor der Präsidentschaftswahl, bei der der konservative Amtsinhaber gegen seinen Herausforderer François Hollande verlor, veröffentlichte das investigative Online-Portal „Mediapart“ Dokumente, die diesen Verdacht bestärkten. Demnach soll Sarkozy mindestens 50 Millionen Euro an illegaler Wahlkampfunterstützung aus Libyen erhalten haben.