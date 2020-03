Gantz beauftragt

Jerusalem.Zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat Staatspräsident Reuven Rivlin den oppositionellen Ex-Militärchef Benny Gantz mit der Regierungsbildung beauftragt. Der Vorsitzende des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß hat dafür zunächst 28 Tage Zeit. Der 60-Jährige sagte am Montag bei der Zeremonie im Amtssitz des Präsidenten in Jerusalem, er werde alles unternehmen, um binnen weniger Tage eine „nationale, patriotische und möglichst breite“ Koalition zu schmieden. Die rechtskonservative Likud-Partei des Ministerpräsidenten Netanjahu war zwar bei der Parlamentswahl stärkste Fraktion geworden. Gantz bekam aber mehr Empfehlungen der im Parlament vertretenen Parteien für die Regierungsbildung. Eine Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten sprach sich am Sonntag für ihn aus. Israel stehe vor einer schweren Krise, sagte Gantz mit Blick auf das Coronavirus. „In diesen Tagen müssen politische Anführer alle persönlichen Erwägungen beiseite lassen.“ Gantz sprach sich für eine Einheitsregierung aus. dpa

