Ganz in Weiß – SPD-Politikerinnen erinnern an Frauenwahl

Berlin.Die SPD-Fraktion hat die ersten Frauen in einem deutschen Parlament gestern im Bundestag mit einer besonderen Aktion gewürdigt. In der Feierstunde zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts saßen die Abgeordneten anders als sonst paritätisch, also Männer und Frauen immer abwechselnd. Die Frauen in der Fraktion trugen zudem alle weiße Oberteile, so auch die Vorsitzende Andrea Nahles (2. v. l.). Wie in der SPD-Fraktion waren auch die ersten Frauen in der Weimarer Nationalversammlung von 1919 gekleidet. Damals wurden 37 Frauen ins Parlament gewählt. Mit ihren weißen Blusen fielen sie zwischen den Männern in ihren schwarzen Anzügen deutlich auf. Bei der SPD ging die Parität-Rechnung gestern nicht ganz auf: Von den 153 Abgeordneten sind 64 Frauen und 89 Männer. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019