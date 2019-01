Garantien für Kurden verweigert

Istanbul.Der türkische Präsidentenberater Ibrahim Kalin hat nach einem Besuch des Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump in Ankara erneut Forderungen der USA nach Sicherheitsgarantien für die kurdischen Kämpfer in Syrien zurückgewiesen. Vor Journalisten in Ankara sagte er gestern, niemand solle erwarten, dass die Türkei einer Terrororganisation Garantien gebe. Im Hinblick auf eine geplante Offensive der Türkei gegen kurdische Truppen in Nordsyrien sagte er, man werde Einsätze koordinieren, aber „nicht um Erlaubnis bitten für den Kampf gegen den Terror“.

US-Sicherheitsberater John Bolton hatte vor seiner Ankunft in der Türkei gesagt, der bekanntgegebene Abzug der US-Truppen aus Syrien sei an Bedingungen geknüpft. Unter anderem wollten die USA von der Türkei Schutzgarantien für die kurdische YPG-Miliz. Die ist für die USA ein Verbündeter im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. Die Türkei hingegen betrachtet die YPG als Terrororganisation.

Kalin forderte außerdem, dass die USA vor ihrem Abzug die an ihre kurdischen Alliierten verteilten Waffen zurückholten. „Das ist eine unserer Schlüssel-Erwartungen.“ Der Bolton-Besuch war in kühler Atmosphäre verlaufen. Trotz einer Bitte von amerikanischer Seite gab es kein Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan. Dazu sagte Kalin, das sei derzeit „nicht nötig“. Er habe Bolton ja getroffen. dpa

