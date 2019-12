Gas-Betrieb startet

Eine israelische Förderplattform im Meer. © Albatross Aerial Photography/epa/dpa

Tel Aviv.Fast ein Jahrzehnt nach der Entdeckung von Israels größtem Erdgasvorkommen im Mittelmeer nimmt das Leviathan-Feld am Dienstagmorgen seinen Betrieb auf. Die ersten 48 Stunden würden noch als Testphase gesehen, teilte eine Sprecherin des israelischen Teilhabers Delek im Vorfeld mit. Dann werde der Normalbetrieb starten. Kurz nach Beginn der Gasförderung sind Exporte nach Ägypten und Jordanien geplant. Mit dem Erdgas will sich das Land seine Energieunabhängigkeit sichern. Es soll Israel außerdem zum Energie-Exporteur machen. Davon erhofft sich der Staat bessere Beziehungen zu seinen Nachbarn. Über eine Pipeline will Israel außerdem ab 2025 Gas nach Europa liefern. Vor einigen Jahren wurden die ersten Erdgasvorkommen im Mittelmeer vor Israel, Zypern und Ägypten entdeckt. Erdöl- und Erdgasvorkommen in der Region bergen Zündstoff für Konflikt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019