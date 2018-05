Gaza trägt Trauer

Anzeige

Tel Aviv/Gaza.Nach dem blutigsten Tag im Gazastreifen seit dem Krieg 2014 begraben die Menschen gestern ihre Toten. Mindestens 60 Palästinenser sind bei Massenprotesten an Israels Grenze von israelischen Soldaten getötet worden, darunter mehrere Minderjährige – während Israel und die USA in Jerusalem die Eröffnung der US-Botschaft feierten. Der Blutzoll erscheint unfassbar hoch: An einem Tag allein kamen mehr Menschen ums Leben als in den ganzen sechs Wochen seit Beginn des „Marsches der Rückkehr“ am 30. März.

Tausende Palästinenser nehmen gestern an Begräbniszügen teil. Sie tragen Särge auf den Schultern, die in die grüne Fahne der im Gazastreifen herrschenden Hamas gewickelt sind. „Tod Israel!“ rufen wütende Teilnehmer. Zehn der 60 Toten waren nach Angaben aus dem Gazastreifen Hamas-Mitglieder. „Die Juden sind Verbrecher, und sie verstehen nur die Sprache der Gewalt“, ruft der 25-jährige Chaled. „Früher oder später werden wir uns rächen.“ Warum ist die Lage in dem dicht besiedelten Küstenstreifen mit knapp zwei Millionen Einwohnern wieder so dramatisch eskaliert? Kommt jetzt der nächste Krieg?

Vordergründig protestierten die Gaza-Einwohner gegen den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem. Der umstrittene Schritt von US-Präsident Donald Trump facht den Zorn der Palästinenser an, die am Tag der Nakba (Katastrophe) der Flucht und Vertreibung von rund 700 000 Palästinensern im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948 gedenken.