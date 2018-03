Gebühren bleiben

Anzeige

Bern/Berlin.Nach einem hitzigen Wahlkampf haben die Schweizer die Abschaffung der Rundfunkgebühren mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Nach einer Hochrechnung des unabhängigen Umfrageinstituts gfs.bern sprachen sich bei der Volksabstimmung gestern 71 Prozent der Wähler gegen die Abschaffung aus. Die Stimmauszählung läuft auf Kantonsebene, gfs.bern ist das einzige Institut, das landesweite Prognosen präsentiert. Die Abstimmung war der Höhepunkt zum Teil heftig geführter monatelanger Diskussionen, die in der Schweiz wie kaum ein anderes Thema in den vergangenen Jahren polarisiert hat.

Ein Drittel kritisch

In Deutschland wurde die Diskussion aufmerksam beobachtet. Er sei über die Schweizer Entscheidung erleichtert, sagte Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes. „Auf der anderen Seite muss uns zu denken geben, dass rund ein Drittel der Menschen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so kritisch gegenübersteht, dass sie ihn abgeschafft wissen wollen.“ Die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist auch in Deutschland gewachsen. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Zeitungen der Funke Mediengruppe sprachen sich rund 39 Prozent der Teilnehmer für eine Abschaffung von ARD und ZDF aus. Rund 55 Prozent sind dagegen. Dabei ist der Rundfunkbeitrag hier mit 17,50 Euro pro Haushalt und Monat, also 210 Euro jährlich, deutlich niedriger als in der Schweiz mit umgerechnet rund 390 Euro. dpa