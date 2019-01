Gegen Ausweitung der Fahrverbote

Schöntal.Die Südwest-CDU sucht ihrer Konferenz im Kloster Schöntal im Hohenlohekreis Nestwärme –und den richtigen Kurs, um die Kommunal- und Europawahl Ende Mai erfolgreich zu gestalten.

Aus den Reihen der Funktions- und Mandatsträger gibt es nur Worte des Lobes über Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue CDU-Generalsekretärin. Zunächst hatte sie im Landesverband kaum Unterstützer, schließlich sprachen sich die baden-württembergischen Christdemokraten im Kampf um den Parteivorsitz deutlich für Friedrich Merz aus.

Doch der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl spricht von einem „ganz engen Schulterschluss mit Annegret Kramp-Karrenbauer“. Bei der Konferenz verabschiedet die Südwest-CDU die Schöntaler Erklärung. Auf neun Seiten fasst die Partei in der Wirtschafts- und Verkehrspolitik die Themen zusammen, mit denen sie in den nächsten Wochen punkten will.

Schöntaler Erklärung

Heikel ist die Passage, in der sich die rund 150 Teilnehmer auf ein Moratorium für Stickoxid-Grenzwerte einigen. Hintergrund sind die jüngsten Äußerungen von Lungenfachärzten zu den Grenzwerten. Geht es nach dem Willen der CDU, sollen die Werte durch eine Expertenkommission überprüft werden. „Wir sind sehr entschlossen, die Fahrverbote in Stuttgart nicht auf Euro-5-Diesel auszuweiten“, sagt Strobl.

Seit Januar dieses Jahres ist die Einfahrt von Euro-4-Diesel und älteren Modellen in Stuttgart bereits verboten. Verbessert sich die Luft nicht, drohen weitere Verbote. Kramp-Karrenbauer warnt generell davor, Ziele im Klima- und Umweltschutz dadurch zu erreichen, indem man Deutschland deindustrialisiere. Der Beschluss von Schöntal sei eine gute Grundlage für eine Debatte in der Partei.

Gerne gehört in der Südwest-CDU sind auch die Äußerungen der neuen Vorsitzenden zum Tempolimit auf Autobahnen. „Das, was wir jetzt erleben, ist eine reine Phantomdebatte“, sagt sie. Schließlich bestehe auf einem Großteil der Straßen schon jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Es solle vielmehr vermittelt werden, dass man „eine sinnvolle Klimaschutzdebatte führen will“.

Neben den Beschlüssen zur Verkehrspolitik will die Südwest-CDU vor allem ihr Profil in der Wirtschaftspolitik schärfen. In dem von Generalsekretär Manuel Hagel ausgearbeiteten Konzept soll Eigenverantwortung gestärkt werden. Weiter geht es um Entlastungen von Arbeitgebern und -nehmern sowie eine Stärkung der Vermieterrechte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019