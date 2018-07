Geheimdienst: Zahl der Salafisten im Südwesten massiv gestiegen

Anzeige

Stuttgart.Der Verfassungsschutz zählt immer mehr Salafisten in Baden-Württemberg. Der Islamismus-Fachmann des Landesamtes in Stuttgart, Herbert Landolin Müller, sagte der Deutschen Presse-Agentur, man gehe davon aus, dass die Zahl der Salafisten von 750 im Jahr 2017 auf derzeit rund 950 zugenommen habe. "Die Zahlen steigen in erster Linie, weil wir immer mehr Hinweise aus der Bevölkerung erhalten und so das Dunkelfeld aufhellen." Die Experten seien dabei, alle Informationen über diese Menschen zu sammeln und zu bewerten. Der Verfassungsschutz beobachte die große Zahl von Asylbewerbern, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, mit Sorge.

Die Salafisten-Szene in Deutschland ist in den vergangenen fünf Jahren enorm gewachsen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums vom April bekennen sich bundesweit rund 11 000 Menschen zu dieser ultrakonservativen islamischen Strömung. Das sind doppelt so viele Salafisten wie im Jahr 2013. Damals hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz diesem Spektrum etwa 5500 Menschen zugerechnet. Nach Angaben aus Nordrhein-Westfalen leben derzeit etwa 3000 der bundesweit rund 11 000 Salafisten in NRW. Im Bundesland Bremen - einer Islamistenhochburg - ist die Zahl der Salafisten im vergangenen Jahr auf rund 500 gestiegen. 2016 zählte die Szene, aus der auch Terrorkämpfer rekrutiert werden, noch rund 380 Personen. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes liegt die Zahl der Salafisten in Niedersachsen bei 880.

Salafisten wollen Staat, Rechtsordnung und Gesellschaft nach mittelalterlichen Regeln umgestalten. Sie sehen sich als Verfechter eines unverfälschten Islams, lehnen Reformen ab und verfolgen die Errichtung eines islamistischen Gottesstaates.