Geheimdienste warnen vor russischer Kampagne

Washington.Shelby Pierson steht im Ruf, nicht um den heißen Brei herumzureden. Das tat die für die Wahlsicherheit in den USA zuständige Expertin auch nicht, als sie dem Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus vergangene Woche die Erkenntnisse verschiedener US-Geheimdienste vorgetragen hatte. Die Geheimdienste kamen zu dem Schluss, dass Russland auf persönliche Weisung von Präsident Wladimir Putin in diesem Jahr ein weiteres Mal versucht, in die US-Präsidentschaftswahlen einzugreifen.

Laut an die Medien durchgesickerten Aussagen von Teilnehmern sagte Pierson den Abgeordneten, Moskau verfolge mit der Kampagne das Ziel, Präsident Donald Trump zur Wiederwahl zu verhelfen. Dafür setze Russland wie schon 2016 darauf, in den USA durch eine Kampagne in den sozialen Medien Unfrieden zu schüren und den Glauben an die Integrität der Wahlen zu unterminieren. Um die strengeren Regeln einiger Anbieter zu umgehen, gäben sich Mitarbeiter der „Internet Research Agency“ – einer Troll-Fabrik in St. Petersburg – diesmal nicht als Amerikaner aus. Stattdessen versuchten sie US-Bürger zu bewegen, Desinformationen selber zu verbreiten. Diese würden gezielt über die Kanäle auf Facebook, Instagram und andere Medien über Server in den Vereinigten Staaten eingespeist.

Trump erfuhr von der ungeschminkten Warnung durch einen Verbündeten im Kongress. Und rastete aus. Er bestellte den amtierenden Direktor der Nationalen Geheimdienste, Joseph Maguire, am Tag nach der Unterrichtung im Kongress ins Oval Office ein. Ob der Präsident Maguire anschrie oder „nur“ entschieden abfertigte – sicher ist, dass ihm die an den Kongress übermittelte Botschaft nicht gefiel. Der Vorsitzende des Ausschusses, Adam B. Schiff, werde diese Informationen „zu einer Waffe machen“, beklagte sich Trump und feuerte Maguire.

Umstrittene Berufung Grenells

Schiff hatte die Anklage im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump vertreten und gehörte zu den schärfsten Kritikern des Präsidenten in der Russland-Affäre. Die Berufung des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, als kommissarischer Direktor der nationalen Nachrichtendienste wird von Analysten als Versuch Trumps gewertet, die Geheimdienste im Wahljahr auf Kurs zu bringen. Er könnte die Position Piersons abschaffen und Anfragen aus dem Kongress mit dem Argument verlangsamen, noch andere Aufgaben zu haben. Grenell soll Botschafter in Deutschland bleiben.

Verbündete Trumps wiesen die Einschätzung der Geheimdienste zurück. Putin habe keine Präferenz für Trump, sondern lediglich verstanden, dass der Präsident jemand sei, mit dem er arbeiten könne. „Er ist ein Dealmaker“, ein Geschäftemacher, sagte ein hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses.

Trump jedenfalls wies am Freitag alle Vorwürfe zurück. Die Demokraten im Kongress hätten „eine weitere Desinformationskampagne“ in die Welt gesetzt, schrieb er auf Twitter. Dies sei nur ein neuer Schwindel von ihnen. Auch Russland wehrte sich vehement. „Das sind die nächsten paranoiden Nachrichten, die leider immer im Vorfeld von Wahlen auftauchen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. (mit dpa)

Samstag, 22.02.2020