Mannheim.Er war CDU-Bundesumweltminister unter Helmut Kohl und später quasi Welt-Umweltminister als Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen: Klaus Töpfer, inzwischen 81 Jahre alt, gehörte bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises zu den prominenten Gästen in Mannheim. Im Interview erklärt er, warum er nicht an den Fridays-for-Future-Protesten teilnehmen will.

Herr Töpfer, warum sind Sie nach Mannheim zum Deutschen Umweltpreis gereist?

Klaus Töpfer: Es ist für mich ein Muss, dabei zu sein. Es ist praktisch ein Familientreffen. Ich selbst habe den Umweltpreis mal erhalten, das verbindet natürlich. Ich kann hier viele wesentliche Gespräche führen. Mannheim ist da wirklich vorteilhaft, weil es zu den Städten in Deutschland gehört, die am besten zu erreichen sind.

Sie waren Umweltpolitiker. Hätten Sie sich die Dynamik, die durch die Fridays-for-Future-Aktivisten entfacht wird, damals gewünscht?

Töpfer: Es gab diese Dynamik auch damals. Die jungen Leute sind in den 70ern und 80ern gegen die Kernenergie auf die Straße gegangen. Der Protest hat auch zum Erfolg geführt. Deutschland gehört heute zu den wenigen Ländern der Welt, die aus der Atomenergie aussteigen.

Tragen Sie die heutigen Botschaften der jungen Umweltaktivisten mit?

Töpfer: Was der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hier in Mannheim gesagt hat, war treffend: Er hat klar gemacht, dass der Protest geradezu eine Aufgabe der jungen Menschen ist. Sie müssen sagen, was sie für richtig halten. Das haben wir doch auch gemacht, als wir jung waren.

Würden Sie freitags zu den Klimademonstrationen auch auf die Straße gehen?

Töpfer: Nein, ich gehöre da nicht hin. Meine Rolle ist eine andere. Ich suche nicht den Protest, sondern den Dialog. Wir müssen auch diejenigen im Blick behalten, die am Ende die Entscheidungen treffen: Das sind die demokratisch gewählten Volksvertreter. Deswegen sage ich den jungen Leuten: Geht in die Politik, kämpft mit! So lernt man auch, dass die Minderheit mittragen muss, was die Mehrheit entschieden hat.

Verträgt sich der Protest der Straße mit der Behäbigkeit der Demokratie?

Töpfer: In solchen Zeiten plädiere ich sehr dafür, dass wir der Hektik der Beschleunigung entfliehen. Es muss unser Ziel sein, einen Schritt zurück zu treten, nachzudenken, das Tempo zu drosseln. Der menschliche Entscheidungsprozess ist nie ohne Risiko. Daher ist Zeit bei der Entscheidungsfindung so bedeutend.

