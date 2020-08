Geisterstädte mitten in London

London.Eigentlich hetzen täglich Zehntausende Menschen durch die engen verwinkelten Straßen Londons, drängen sich in die U-Bahn-Tunnel, versammeln sich zum Feierabend vor und in den Pubs und bevölkern zu jeder Tageszeit die Restaurants, Sandwichbars und Cafés. Eigentlich. Denn die City sowie Canary Wharf, die beiden Finanzviertel Londons, erscheinen wenige Wochen nach Aufhebung des Lockdowns wie ausgestorben. Medien sprechen von einer „Wüste“, ein Pubbesitzer von „Geisterstädten“. Nur eine Hand voll Männer in Anzügen und Frauen in Kostümen sind unterwegs.

Dabei ermunterte Premierminister Boris Johnson seine Landsleute, diese Woche wieder an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren. Für den Regierungschef handelt es sich um einen Drahtseilakt. Zwar wird in Großbritannien eine zweite Welle befürchtet. Hinzu kommt, dass sich die sonst so geschäftigen Bezirke wenig mit dem Gebot des Abstandhaltens vertragen. Doch gleichzeitig soll die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Das Problem trifft keineswegs nur die großen Unternehmen, die Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister, die einen Großteil ihrer Belegschaft auch zu Hause beschäftigen können. Es geht vor allem um die Restaurants, Cafés, Bars, Läden, Bekleidungsgeschäfte und Kioske, die auf die rund 600 000 Beschäftigten, die normalerweise in den Geschäftsvierteln tätig sind, angewiesen sind. Während auch andere Teile der Londoner Innenstadt straucheln, etwa das West End mit all seinen Theatern, lohnt es sich in der City und in Canary Wharf für die meisten nicht, ihre Türen überhaupt zu öffnen. Sie könnten zum Kollateralschaden des Homeoffice-Trends werden. Gleich um die Ecke der imposanten Bank of England steht vor dem Eingang der Brasserie Lombard Street ein Kellner. Es ist nicht ganz klar, ob er versucht, Gäste anzulocken oder ob er allein mit seiner Präsenz verdeutlichen will, dass das Restaurant – anders als die meisten Lokalitäten – geöffnet hat. Normalerweise treffen sich hier Geschäftsleute zum Frühstück, Manager halten Meetings beim Lunch ab, Kollegen trinken nach Feierabend Cocktails.

Keine einzige Reservierung

Platz hat das Lombard Street für 400 Menschen, unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen 88. Doch am Dienstagmittag dieser Woche kamen lediglich 15 Gäste, am Tag zuvor ging keine einzige Reservierung zum Mittagessen ein. „Es ist sehr sehr leer“, sagt der Angestellte in britischem Understatement und lächelt gequält. In normalen Zeiten pendeln beinahe alle Beschäftigen der City zur Arbeit. Kaum jemand wohnt hier.

