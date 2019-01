Gelächter zum Jubiläum

Die Städtepartnerschaft zwischen Lunéville und Schwetzingen gibt es schon seit 50 Jahren, mehr als 30 Jahre lang habe ich sie mitbegleitet. Eine Episode ist aus dieser Zeit besonders haftengeblieben: Bei einem Besuch in Lothringen wurde nach sportlichen Wettkämpfen abends in einem Festzelt gemeinsam richtig gefeiert. Das Gelächter war groß, als nach wenigen Minuten ausgerechnet an meinem Stuhl eine Armlehne brach und ich fast umkippte. Aber eben nur fast.

Trotzdem musste ich den Spott der anderen Gäste ertragen. Aber nicht lange, bald brachen reihenweise Stühle, mindestens 15. Und der Schwetzinger an unserem Tisch, der vorher bei mir am lautesten gelacht hatte, fiel so um, dass er die opulente Tischdekoration samt Tellern und Gläsern komplett abräumte. Darüber lachte dann das ganze Zelt. C’ la – so ist das Leben. estvieAndreas Lin

