„Gelbwesten“ wollen in Europa antreten

Paris.Gut zwei Monate nach Beginn der Massenproteste Hunderttausender in Frankreich wollen einige „Gelbwesten“ den Sprung ins Europaparlament wagen. Mit einer eigenen Liste wollen sie bei der Europawahl im Mai antreten – angeführt von der bekannten „Gelbweste“ Ingrid Levavasseur, einer 31-jährigen Krankenpflegerin aus Nordfrankreich. Der Plan trifft allerdings nicht bei allen „Gelbwesten“ auf Gegenliebe. Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seine Partei muss der Vorstoß der Macron-Gegner aber kein Nachteil sein.

„Wir wollen nicht mehr den Entscheidungen der europäischen Behörden, den Diktaten der Finanzkaste und Technokraten unterworfen sein, die das Wesentliche vergessen haben: Menschen, Solidarität und den Planeten“, heißt es in einer Mitteilung, die mehreren französischen Medien vorliegt. Die aktuelle Liste bestehe aus zehn Namen, bis Mitte Februar sollen noch 69 weitere hinzukommen. Darüber, dass die „Gelbwesten“ bei der Europawahl antreten könnten, wird in Frankreich schon länger spekuliert. Die Bewegung, die in sozialen Netzwerken entstand, ist jedoch zersplittert und hat keinen Anführer. Krankenpflegerin Levavasseur engagierte sich von Anfang an bei Protesten.

Gefahr für Le Pen

Innerhalb der „Gelbwesten“ gehört Levavasseur zum gemäßigten Flügel; anders als etwa Eric Drouet, der gerne provoziert, bei Protesten schon mehrfach festgenommen wurde und aktiv in den sozialen Netzwerken ist. Auch „Gelbweste“ Maxime Nicolle, der sich „Fly Rider“ nennt, ist vor allem über das Internet in Frankreich populär geworden – er warf Levavasseur auf Facebook nun vor, ihre Anhänger zu verraten. Die Europawahlen seien Teil des Systems, das die „Gelbwesten“ eigentlich bekämpfen wollten.

Levavasseur und ihre Anhänger sind nicht die einzigen „Gelbwesten“, die es in die Politik zieht. Jacline Mouraud, ebenfalls ein prominentes Gesicht und moderat, hatte zum Beispiel angekündigt, eine eigene Partei gründen zu wollen.

Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Elabe zufolge käme Macrons Partei La Republique en Marche auf 23,5 Prozent, wenn die „Gelbwesten“ nicht antreten würden. Marine Le Pens Rassemblement National würde bei 20,5 Prozent landen. Anders sieht es aus, wenn die „Gelbwesten“ dabei sind: Sie würden selbst direkt 13 Prozent der Stimmen holen. Macrons Partei würde einen Prozentpunkt verlieren, Le Pens RN drei Prozentpunkte. Damit wären die Rechtspopulisten die größten Verlierer des „Gelbwesten“-Vorstoßes. dpa

