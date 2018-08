Gemeinden halten sich oft nicht an Regeln beim Kirchenasyl

Berlin (dpa) - Nicht alle Gemeinden halten sich nach einem Bericht der «Welt» an die Regeln beim Kirchenasyl.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) teilte der Zeitung mit, dass «das Nichteinreichen von Härtefalldossiers und das Nichtbenennen von kirchlichen Ansprechpartnern die Haupthindernisse» gewesen seien. Seit 2015 müssen die Gemeinden Behörden über Menschen im Kirchenasyl informieren und ein Dossier schicken. Das Bamf prüft diese Fälle dann noch einmal und befindet gegebenenfalls über das Asylgesuch.

«Aus Gesprächen mit dem Bamf wissen wir, dass 2017 bedauerlicherweise nur in etwa der Hälfte aller Kirchenasylfälle ein Dossier eingereicht wurde», sagte Prälat Karl Jüsten, der das Berliner Büro der Deutschen Bischofskonferenz leitet, der «Welt». Jüstens Angabe umfasst demnach den katholischen, evangelischen und freikirchlichen Bereich. Deutschlandweite Zahlen gibt es nicht. Aber zum Beispiel in Niedersachsen wurden zwischen Mai 2016 und September 2017 nur für 54 Prozent der niedersächsischen Kirchenasyle Dossiers eingereicht, wie die «Welt» unter Berufung auf das niedersächsische Innenministerium berichtet. Lediglich bei 58 Prozent der Fälle wurde dem Bamf ein Ansprechpartner genannt.

Die Kirchen in Deutschland gewähren Flüchtlingen Zuflucht, deren Leib und Leben durch eine Abschiebung bedroht wäre oder die nicht hinnehmbare soziale und psychische Härten ertragen müssten. Ziel ist, dass die Flüchtlinge doch ein Bleiberecht in Deutschland erlangen. Sakrale Räume haben eine jahrhundertealte Schutztradition. Die Flüchtlinge leben aber in den seltensten Fällen direkt in der Kirche, vielmehr im Gemeinde- oder Pfarrhaus oder anderen Räumen. Dort sind sie weitgehend vor einem polizeilichen Zugriff geschützt, denn der deutsche Staat achtet das Kirchenasyl.